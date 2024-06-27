  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學霸星二代｜任達華愛女轉讀美國哥倫比亞大學　每年學費51萬港元全美最貴

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

任晴佳（Ella）讀美國哥倫比亞大學，為全美最貴大學，每年學費約51萬。

【任達華/琦琦/任晴佳/星二代/學霸/海外升學/美國升學/美國留學/哥倫比亞大學】20歲的任晴佳（Ella）是任達華與名模琦琦的女兒，向來品學兼優的她，在五月底上載一張哥倫比亞大學照片，不禁惹來轉校猜測。近日任晴佳在社交平台分享了在美國哥倫比亞大學的生活照，廿四孝媽媽琦琦亦前往當地陪陪伴愛女，大曬母女自拍。美國哥倫比亞大學是世界知名學府，於QS世界大學排名23，更是全美最貴大學，全年學費51萬港元。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理

美國升學｜任晴佳琦琦大曬母女自拍

早前任晴佳在個人社交平台分享了在校園生活照，並寫道：「今天的雲很美，跑到學校的廣場上忙裏偷閒」，一身簡約學生風的打扮，藍色間條恤衫加白色底衫，清爽簡約。琦琦大曬母女自拍，二人不約而同穿著母女裝。

廿四孝媽媽琦琦當地陪陪伴愛女任晴佳到美國哥倫比亞大學，大曬母女自拍。（相片來源：IG）

美國升學｜任晴佳美國校園生活豐富

Ella五月底在社交網上載一張哥倫比亞大學照片，並寫道︰「first day@columbia uni!（在哥倫比亞大學的第一天）」令人猜測任晴佳是否轉校。任晴佳早前邀請倫敦寶格麗酒店總經理Mr. Kostas Sfaltos去大學進行交流分享，暢談管理豪華五星級酒店業務及領導才能。

點擊圖片放大
+3
+2

美國升學｜任達華琦琦嚴厲管教任晴佳

琦琦與任達華女兒任晴佳（Ella）盡得父母靚基因，擁42吋逆天長腿、180cm身高加上樣子甜美，未成年已經成為各大品牌廣告的寵兒，雖然自細已經成名，但Ella沒有荒廢學業，由於任達華與琦琦管教嚴厲，要求她在讀書方面下苦功，所以Ella讀過的學校都是名校。

任晴佳（Ella）曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲父母送她到英國讀書，再升讀倫敦大學，是名副其實的美女學霸。

點擊圖片放大
+6
+5

美國升學｜哥倫比亞大學屬常春藤聯盟

哥倫比亞大學背景強勁，是美國著名的「常春藤」八大盟校之一，QS世界大學排名23。常春藤聯盟是美國東北部八所著名私立大學的集合體，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、布朗大學、達特茅斯學院和康奈爾大學。這些著名學府以學術卓越、招生嚴格和悠久歷史聞名。

哥倫比亞大學是世界知名學府，亦是全美最貴大學，全年學費為65,340美元（約51萬港元）。哥倫比亞大學以盛產世界偉人的學府，曾出產3位美國總統、43位諾貝爾獎得主，而美國歷史上第一位黑人總統奧巴馬都是該校的校友，Ella能夠考上確實是學霸！

哥倫比亞大學是世界知名學府，亦是全美最貴大學，全年學費為約51萬港元。（iStock圖片）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹
16:54 2024/05/30
學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹
星二代升學｜郭晉安陪16歲大仔赴英開學　讀英國音樂學院年花學費幾多？【附5大學院資訊】
19:22 2024/05/29
星二代升學｜郭晉安陪16歲大仔赴英開學　讀英國音樂學院年花學費幾多？【附5大學院資訊】
名人尖子｜何晉樂《愛回家》演Joe惹負評　擁藥劑師碩士學位英國名校畢業來頭勁
18:32 2024/06/14
名人尖子｜何晉樂《愛回家》演Joe惹負評　擁藥劑師碩士學位英國名校畢業來頭勁

你可能感興趣

學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹
16:54 2024/05/30
學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹
星二代升學｜郭晉安陪16歲大仔赴英開學　讀英國音樂學院年花學費幾多？【附5大學院資訊】
19:22 2024/05/29
星二代升學｜郭晉安陪16歲大仔赴英開學　讀英國音樂學院年花學費幾多？【附5大學院資訊】
名人尖子｜何晉樂《愛回家》演Joe惹負評　擁藥劑師碩士學位英國名校畢業來頭勁
18:32 2024/06/14
名人尖子｜何晉樂《愛回家》演Joe惹負評　擁藥劑師碩士學位英國名校畢業來頭勁
海外升學 任達華 任晴佳 星二代 學費 哥倫比亞大學 大學 哥倫比亞 國際學校 拔萃女書院

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬