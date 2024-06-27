學霸星二代｜任達華愛女轉讀美國哥倫比亞大學　每年學費51萬港元全美最貴

▲ 任晴佳（Ella）讀美國哥倫比亞大學，為全美最貴大學，每年學費約51萬。

【任達華/琦琦/任晴佳/星二代/學霸/海外升學/美國升學/美國留學/哥倫比亞大學】20歲的任晴佳（Ella）是任達華與名模琦琦的女兒，向來品學兼優的她，在五月底上載一張哥倫比亞大學照片，不禁惹來轉校猜測。近日任晴佳在社交平台分享了在美國哥倫比亞大學的生活照，廿四孝媽媽琦琦亦前往當地陪陪伴愛女，大曬母女自拍。美國哥倫比亞大學是世界知名學府，於QS世界大學排名23，更是全美最貴大學，全年學費51萬港元。

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美國升學｜任晴佳琦琦大曬母女自拍

早前任晴佳在個人社交平台分享了在校園生活照，並寫道：「今天的雲很美，跑到學校的廣場上忙裏偷閒」，一身簡約學生風的打扮，藍色間條恤衫加白色底衫，清爽簡約。琦琦大曬母女自拍，二人不約而同穿著母女裝。

▲ 廿四孝媽媽琦琦當地陪陪伴愛女任晴佳到美國哥倫比亞大學，大曬母女自拍。（相片來源：IG）

美國升學｜任晴佳美國校園生活豐富

Ella五月底在社交網上載一張哥倫比亞大學照片，並寫道︰「first day@columbia uni!（在哥倫比亞大學的第一天）」令人猜測任晴佳是否轉校。任晴佳早前邀請倫敦寶格麗酒店總經理Mr. Kostas Sfaltos去大學進行交流分享，暢談管理豪華五星級酒店業務及領導才能。

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美國升學｜任達華琦琦嚴厲管教任晴佳

琦琦與任達華女兒任晴佳（Ella）盡得父母靚基因，擁42吋逆天長腿、180cm身高加上樣子甜美，未成年已經成為各大品牌廣告的寵兒，雖然自細已經成名，但Ella沒有荒廢學業，由於任達華與琦琦管教嚴厲，要求她在讀書方面下苦功，所以Ella讀過的學校都是名校。

任晴佳（Ella）曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲父母送她到英國讀書，再升讀倫敦大學，是名副其實的美女學霸。

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美國升學｜哥倫比亞大學屬常春藤聯盟

哥倫比亞大學背景強勁，是美國著名的「常春藤」八大盟校之一，QS世界大學排名23。常春藤聯盟是美國東北部八所著名私立大學的集合體，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、布朗大學、達特茅斯學院和康奈爾大學。這些著名學府以學術卓越、招生嚴格和悠久歷史聞名。

哥倫比亞大學是世界知名學府，亦是全美最貴大學，全年學費為65,340美元（約51萬港元）。哥倫比亞大學以盛產世界偉人的學府，曾出產3位美國總統、43位諾貝爾獎得主，而美國歷史上第一位黑人總統奧巴馬都是該校的校友，Ella能夠考上確實是學霸！

▲ 哥倫比亞大學是世界知名學府，亦是全美最貴大學，全年學費為約51萬港元。（iStock圖片）

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