玩轉腦朋友2｜姜濤撞樣新角色「阿尷」　騷對比圖網民話激似：你比阿尷更似阿尷

▲ 姜B同「阿尷」撞樣！

Pixar新作《玩轉腦朋友2》(Inside Out2)快將上映，新一集加插了新成員，包括阿焦丶阿尷丶阿羡以及阿厭。

近日有指MIRROR成員姜濤跟一位「朋友仔」撞樣，就係新角色之一的「阿尷」，今日姜濤於IG分享跟「阿尷」的對比圖兼寫道：「一點都不像。」

網民話十足餅印：阿尷疑人化

只見穿著帶帽衛衣帶著耳筒的姜濤一臉無奈，跟同樣胖胖身型的「阿尷」有幾分相似，連MIRROR成員Jeremy也留言說：「好似」

網民也大表認同：「阿尷疑人化」、「好似呀…一樣咁可愛」、「但真係似喎，好得意呀～」、「你比阿尷更似阿尷」以及「應該要搵你配音嘛」

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