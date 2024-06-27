  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

玩轉腦朋友2｜姜濤撞樣新角色「阿尷」　騷對比圖網民話激似：你比阿尷更似阿尷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

姜B同「阿尷」撞樣！

Pixar新作《玩轉腦朋友2》(Inside Out2)快將上映，新一集加插了新成員，包括阿焦丶阿尷丶阿羡以及阿厭。

近日有指MIRROR成員姜濤跟一位「朋友仔」撞樣，就係新角色之一的「阿尷」，今日姜濤於IG分享跟「阿尷」的對比圖兼寫道：「一點都不像。」

網民話十足餅印：阿尷疑人化

只見穿著帶帽衛衣帶著耳筒的姜濤一臉無奈，跟同樣胖胖身型的「阿尷」有幾分相似，連MIRROR成員Jeremy也留言說：「好似」

網民也大表認同：「阿尷疑人化」、「好似呀…一樣咁可愛」、「但真係似喎，好得意呀～」、「你比阿尷更似阿尷」以及「應該要搵你配音嘛」

玩轉腦朋友2丨COLLAR成員Ivy So加盟聲演阿樂　入場前8大備忘

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】
20:01 2024/03/14
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】
MIRROR｜花姐發文暗寸Frankie之亂？　Po一物惹網民熱議
11:42 2024/06/21
MIRROR｜花姐發文暗寸Frankie之亂？　Po一物惹網民熱議
玩轉腦朋友2丨COLLAR成員Ivy So加盟聲演阿樂　入場前8大備忘
今日 18:04
玩轉腦朋友2丨COLLAR成員Ivy So加盟聲演阿樂　入場前8大備忘

你可能感興趣

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】
20:01 2024/03/14
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】
MIRROR｜花姐發文暗寸Frankie之亂？　Po一物惹網民熱議
11:42 2024/06/21
MIRROR｜花姐發文暗寸Frankie之亂？　Po一物惹網民熱議
姜濤 娛樂人物職業 歌手 動畫片 Mirror 娛樂行業

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬