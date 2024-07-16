明星訓練班｜曾比特推暑期音樂速成班　小朋友開學前與星級導師上台表演

▲ 曾比特推暑期音樂速成班，小朋友開學前同Mike一齊表演。

【曾比特/歌唱學校/兒童暑期班/藝人訓練班/親子活動/小組教學】不少家長都會趁暑假替子女到處報名興趣班，希望小孩早日學習多種才藝開展未來不同出路。曾比特（Mike）與女友創辦的歌唱學校Insane Voice推出暑期證書課程，提供三種興趣班組別，包括唱歌、戲劇及跳舞班，讓大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。課堂上不但會有曾比特親自點評，更有機會與他同台演出！

歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路 成名後堅持教唱歌回饋新一代

曾比特（Mike）與女友鄧嘉宜（Cecilia）共同創辦Insane Voice，專為小朋友提供表演技巧訓練。適逢暑假特舉辦「夏日動感歌舞暑期班」，開設唱歌、戲劇及跳舞課程，分為5至11歲、12至18歲及18歲以上三種組別，供大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。

▲ 曾比特（Mike）創辦的歌唱學校Insane Voice 推出暑期證書課程。（越玲瓏攝）

課程主打培訓全能發展及多元技能，為有意投身歌唱事業的小朋友提供專業訓練，亦讓小孩能夠學習不同範疇的才藝，增加自信心。曾比特更指Insane Voice屬於香港少有真正訓練舞台表演的學校，而且學校還提供專業歌手評價及建議，成功報名暑期班的學生更會有曾比特親自評論及建議改善方法。

曾比特暑期班｜推動戲劇訓練 發掘學生潛能

除了唱歌及跳舞外，學校亦舉辦戲劇班，以音樂劇形式學習表演技巧。曾比特指培養興趣至少需要3星期時間，因此推出暑期課程，利用暑假的時間提升小朋友和大人對藝術、音樂及唱歌的興趣，「除了音樂、跳舞等大家會接觸得比較多的東西之外，也有戲劇元素，希望培養他們對戲劇的興趣，發展不同的潛能。」

▲ 暑期班讓大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。課堂上不但會有曾比特親自點評，更有機會與他同台演出！（越玲瓏攝）

暑期班完結後，表現傑出的學員更有機會與導師們一同演出畢業表演，展現訓練成果。曾比特又表示，歡迎家長和孩子一同報讀暑期班，發展親子共同興趣。

學生學有所成後需要一個更加大的舞台讓他們展現自己，我希望他們能精通學到技巧和獲取演出經驗。

除了暑期課程，其恆常班還提供新手入門的基礎流行歌唱小組班、廣東歌唱小組班，以及為有興趣投身歌唱事業的小朋友而設的導師班，課程内容包括唱歌及發聲理論，及聲帶結構的認識等歌唱技巧。

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曾比特暑期班｜完成課程頒證書 鼓勵續追求表演

導師們教學有趣，能刺激小朋友積極上堂。曾比特表示在課堂教學上重視與小朋友溝通，會主動尋找不同的教學方法令課堂更具趣味性，例如有導師會模仿小朋友開聲時的搞怪模樣，逗得一班小學員們哈哈大笑。「我覺得小朋友比較跳脫，對他們來説唱歌或音樂訓練會感到沉悶，所以我會使用能夠吸引他們注意的方式去練習開聲等課堂訓練。」學校的幾位導師都深受小朋友喜愛，玩樂感充足的課堂令小孩每星期都期盼來上堂。

完成暑期課程的學員都會獲頒發一張證書，曾比特認為證書的意義，是鼓勵他們堅持對藝術和表演有更大的追求，比起證明他們完成課程更為重要。能夠分享音樂知識給更多喜歡唱歌的人，是曾比特一直堅持教唱歌的原因。

我教唱歌已經7年了，我希望把我學到的回饋給他人，令更多人喜歡唱歌。

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