  • 29°C
香港時間 : 2024716日 (二) 11:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星訓練班｜曾比特推暑期音樂速成班　小朋友開學前與星級導師上台表演

升學教育

撰文： 孔文秀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾比特推暑期音樂速成班，小朋友開學前同Mike一齊表演。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

【曾比特/歌唱學校/兒童暑期班/藝人訓練班/親子活動/小組教學】不少家長都會趁暑假替子女到處報名興趣班，希望小孩早日學習多種才藝開展未來不同出路。曾比特（Mike）與女友創辦的歌唱學校Insane Voice推出暑期證書課程，提供三種興趣班組別，包括唱歌、戲劇及跳舞班，讓大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。課堂上不但會有曾比特親自點評，更有機會與他同台演出！

歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

曾比特（Mike）與女友鄧嘉宜（Cecilia）共同創辦Insane Voice，專為小朋友提供表演技巧訓練。適逢暑假特舉辦「夏日動感歌舞暑期班」，開設唱歌、戲劇及跳舞課程，分為5至11歲、12至18歲及18歲以上三種組別，供大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。

曾比特（Mike）創辦的歌唱學校Insane Voice 推出暑期證書課程。（越玲瓏攝）

課程主打培訓全能發展及多元技能，為有意投身歌唱事業的小朋友提供專業訓練，亦讓小孩能夠學習不同範疇的才藝，增加自信心。曾比特更指Insane Voice屬於香港少有真正訓練舞台表演的學校，而且學校還提供專業歌手評價及建議，成功報名暑期班的學生更會有曾比特親自評論及建議改善方法。

曾比特暑期班｜推動戲劇訓練 發掘學生潛能

除了唱歌及跳舞外，學校亦舉辦戲劇班，以音樂劇形式學習表演技巧。曾比特指培養興趣至少需要3星期時間，因此推出暑期課程，利用暑假的時間提升小朋友和大人對藝術、音樂及唱歌的興趣，「除了音樂、跳舞等大家會接觸得比較多的東西之外，也有戲劇元素，希望培養他們對戲劇的興趣，發展不同的潛能。」

暑期班讓大人和小朋友學習歌唱等表演技巧。課堂上不但會有曾比特親自點評，更有機會與他同台演出！（越玲瓏攝）

暑期班完結後，表現傑出的學員更有機會與導師們一同演出畢業表演，展現訓練成果。曾比特又表示，歡迎家長和孩子一同報讀暑期班，發展親子共同興趣。

學生學有所成後需要一個更加大的舞台讓他們展現自己，我希望他們能精通學到技巧和獲取演出經驗。

除了暑期課程，其恆常班還提供新手入門的基礎流行歌唱小組班、廣東歌唱小組班，以及為有興趣投身歌唱事業的小朋友而設的導師班，課程内容包括唱歌及發聲理論，及聲帶結構的認識等歌唱技巧。

點擊圖片放大
+5
+4

曾比特暑期班｜完成課程頒證書 鼓勵續追求表演

導師們教學有趣，能刺激小朋友積極上堂。曾比特表示在課堂教學上重視與小朋友溝通，會主動尋找不同的教學方法令課堂更具趣味性，例如有導師會模仿小朋友開聲時的搞怪模樣，逗得一班小學員們哈哈大笑。「我覺得小朋友比較跳脫，對他們來説唱歌或音樂訓練會感到沉悶，所以我會使用能夠吸引他們注意的方式去練習開聲等課堂訓練。」學校的幾位導師都深受小朋友喜愛，玩樂感充足的課堂令小孩每星期都期盼來上堂。

    完成暑期課程的學員都會獲頒發一張證書，曾比特認為證書的意義，是鼓勵他們堅持對藝術和表演有更大的追求，比起證明他們完成課程更為重要。能夠分享音樂知識給更多喜歡唱歌的人，是曾比特一直堅持教唱歌的原因。

    我教唱歌已經7年了，我希望把我學到的回饋給他人，令更多人喜歡唱歌。

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池
    14:00 2024/06/15
    暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池
    好去處︱香港舞蹈團辦藝術教育空間　進駐港島東9月開幕
    10:10 2024/06/20
    好去處︱香港舞蹈團辦藝術教育空間　進駐港島東9月開幕
    親子好去處︱記者北上直擊出發3小時到歐陸小鎮　東莞松山湖親子踩單車+野餐+騎馬
    15:00 2024/06/28
    親子好去處︱記者北上直擊出發3小時到歐陸小鎮　東莞松山湖親子踩單車+野餐+騎馬
    親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
    17:56 2024/06/25
    親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
    賀歲片丨曾比特負傷謝票答謝觀眾支持《臨時劫案》　與ANSONBEAN齊演「泳池老鼠」
    15:01 2024/02/12
    賀歲片丨曾比特負傷謝票答謝觀眾支持《臨時劫案》　與ANSONBEAN齊演「泳池老鼠」

    你可能感興趣

    暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池
    14:00 2024/06/15
    暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池
    好去處︱香港舞蹈團辦藝術教育空間　進駐港島東9月開幕
    10:10 2024/06/20
    好去處︱香港舞蹈團辦藝術教育空間　進駐港島東9月開幕
    親子好去處︱記者北上直擊出發3小時到歐陸小鎮　東莞松山湖親子踩單車+野餐+騎馬
    15:00 2024/06/28
    親子好去處︱記者北上直擊出發3小時到歐陸小鎮　東莞松山湖親子踩單車+野餐+騎馬
    人物專訪 曾比特 中小學教育 學校 表演 文娛藝術 歌手 演員 興趣 音樂

    最高瀏覽

    政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
    政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000
    急症室最長等候時間（07月16日 時間04:05）
    急症室最長等候時間（07月16日 時間04:05）
    Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
    Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學
    學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
    學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
    消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
    消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】