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張致恒一家丨疑欠租被業主趕走　雯雯黑底白字寫下兩個字令網民憂心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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張致恒一家疑欠租被業主趕走。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）不時在社交平台放負並表示財困，可是問題永遠也是無限LOOP一家六口陷入財困多年，可是至今一直仍未解決。早前，她的愛犬更離世，令雯雯情緒十分波動。

雯雯昨晚（6月26日）在IG發文，疑自爆一家人又再因為欠租而被業主趕走。她在限時動態公開疑是業主的訊息，內文寫着「即使妳住公屋，都要交租。如果妳沒有交租都一樣要走，我已畀咗很多次寬限期妳。是妳們沒有誠信」。

張致恒一家丨雯雯喪犬一度重拾心情搞聚會　之後又無限Loop放負：冇路行

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雯雯寫「再見」二字

雯雯就在帖文上寫道︰「我撐咗咁多個月，好攰，肥妹都走埋，依家真真正正發生，我亦冇力再撐，既然個天要咁發生，唯有接受。」

之後，她今天又在IG以限時動態發出黑底白字，寫上「再見」2字的新帖，令部份網民憂心。

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