精英運動員︱帆船運動員母胎經歷南亞大海嘯「注定成為water baby」　刷新世青港績獲科大取錄

▲ 科技大學本年透過「學生運動員學習支援及入學計劃（SALSA）」取錄在港土生土長的帆船運動員易希澧。（彭大偉攝）

科技大學新學年透過「學生運動員學習支援及入學計劃（SALSA）」，取錄了4名精英運動員，包括在港土生土長的帆船運動員易希澧，她7歲起接觸帆船運動、15歲加入港隊，更在早年的世界青少年錦標賽刷新香港紀錄，現正爭取出戰2028年奧運。她將入讀科大工程學課程，盼日後主修計算機科學及延伸主修人工智能。

帆船易希澧 「注定成為水孩子」

2004年尚在母胎的易希澧，與家人在泰國布吉度假期間遇上南亞大海嘯，她表示死裏逃生後，家人認為有必要認真認識大海，故她在1歲半時已開始學游水、接觸不同水上運動，開始建立「對海的深厚感情」，並形容經歷令其「注定成為水孩子（water baby）」。

易希澧與搭擋在2022年的世界青少年帆船29er錦標賽，取得女子組第5名，刷新香港紀錄，取得職業生涯「里程碑」。作為香港、意大利混血兒，她形容在港土生土長、「與香港聯繫更深」，故選擇代表香港作賽，並稱現時會積極備戰，目標在下屆亞運取得獎牌，以爭取出戰2028年的洛杉磯奧運。

▲ 經SALSA入學的港隊乒乓球運動員江芷林將入讀工商管理課程。（彭大偉攝）

另一位經SALSA入學的港隊乒乓球運動員江芷林，將入讀工商管理課程，她稱，從科大校友、隊友蘇慧音分享中，了解到科大對運動員的支援，堅定入學信心。 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳稱，大學會為學生運動員提供彈性安排，如延長修讀年期、調節每學期學分等，以便兼顧學業及體育發展。

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記者：梁凱婷