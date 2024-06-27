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大成小學停辦︱教局委任校董涉4名資深校長　張勇邦：有助宏觀分析冀「和氣收場」

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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張勇邦（左）形容校長代表身份相對持平，獲委任有助宏觀分析事件。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦決定，引起辦學團體與校長及部分校董之間不斷爭拗，教育局上周宣布介入事件，直至今日（27日）公布獲委任加入該校法團校董會的8人名單，包括4名現任或退休中小學校長等。其中有退休校長向本報表示，各校長具備不同辦團背景經驗，相信有助宏觀分析事件，並希望事件最終能夠「和氣收場」。

獲教育局委任加入大成小學法團校董會的退休小學校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦向本報表示，校長代表身份相對持平，不同校長亦分別具備聖公會及街坊會等不同辦團背景經驗，並熟悉與辦團之間關係，能夠宏觀分析事件，冀最終能「和氣收場、圓滿解決」。

張更透露有「聽哂」大成小學校長袁潘淑嫻上周舉行的記者會內容，「但未必充分了解」，需待正式「入局」後聆聽各方說法，拆解當中是否有誤會。

另一名新校董、救世軍卜維廉中學校長兼黃大仙區區議員洪楚英則稱感謝局方信任及委任，相信能夠在會上有序討論事件，強調最重要保障學生福祉。

今次共有4名現任或退休校長獲委任大成小學校董，其餘2名獲委任校長包括官校英皇書院校長鄧啟澤，以及剛於去年退休的前九龍地域校長聯會主席張漪薇。

此外，8名新校董之中，有2人曾分別協助處理2017年屯門興德學校風波及2019年女教師校內墮樓事件。

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記者：馮琪雅

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