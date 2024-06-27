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三屆視后｜佘詩曼透露《新聞女王》續集題材　望「七魔女」齊人再去旅行叉電

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 15 小時前

最後更新： 2 小時前

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阿佘都好期待《新聞女王》續集。

視后佘詩曼今日（27日）出席品牌活動，獲不少粉絲撐場支持。談到她有份參演的劇集《家族榮耀之繼𠄘者》大結局成收視之冠，阿佘接受傳媒訪問表示與劇組人員也感高興，指結尾是監製特意營造的效果 ，又表示不清楚續集一事。

透露續集題材

談到近日鍾澍佳監製宣布將會開拍《新聞女王》續集和電影版，對此阿佘表示一早知情：「在幾個月前監製已告訴我，兩個的故事大綱是怎樣，我覺得他們討論的議題很值得我們反省，是一個社會現象，所以我也覺得是十分有意義的題材。」又指佳導已Mark了其1月檔期。

佘詩曼（越玲瓏 攝）

讚曉華有潛質 下半年不接拍新劇

今次除了黃宗澤，還有陳曉華齊齊對抗Man姐，她說：「我也是看到報道才知道，他們也是好對手，我也很期待個劇本。（對曉華印象怎樣？）很好，我們上次只在辦公室拍了一場戲，她也是很有潛質的演員。」

阿佘指下半年應不會接拍新劇：「自《新聞女王》開始一直工作，也想給自己一些時間沉澱。因為要連續開兩部，即使也是Man姐的角色，但我也要想怎樣演繹，而且，這段時間想爭取多點時間陪家人。」

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望齊人再去旅行 

至於早前她與一班好姊妹往布吉旅行，「七魔女」獨欠文頌嫻未能前行，阿佘說：「大家也很忙，要夾時間很難，今次文女未能同行也有點兒可惜，希望再搞多次大家齊人。（有沒有男士搭訕？）可能有人想，但不成功，沒有機會。」

談到阿佘罕有晒水着，她說：「這個是梁靖琪提議，大家影一輯相留念，我們選了兩隻顏色，再各自找衣服。之後，我們的衣服也是撈亂穿，我黑色那件漁網衫也是Toby的。」

今次之旅「七魔女」唔齊人。

唱歌有恐懼？

另外，問到阿佘會否再出新歌，她自言唱歌不是其興趣，上次推出歌曲也是為了答謝粉絲支持和紀念岀道25年，又表示即使當演唱會嘉賓也會感到很怕。

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