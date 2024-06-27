衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路

▲ 衛詩雅宣布答應男友求婚。

女星衛詩雅今日（6月27日）晚上突然於個人社交平台上載巨鑽婚戒，宣布結婚消息，更與未婚夫手拖手，寫上：「日後，風雨同路。感恩遇上你❤️I Do」

衛詩雅將榮升人妻

另一張，她就晒出被求婚照，雖然她沒有公開老公樣子，但見其一臉感動，相信求婚過程非常難忘。

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未confirm結婚日子

衛詩雅回覆傳媒表示：「多謝大家嘅祝福，都收到好多朋友嘅祝福，好感恩。男朋友係圈外人，暫時未confirm結婚嘅日子，因為今年都仲有好多工作安排，開始為電影《破地獄》宣傳，希望有多啲時間去計劃同籌備婚禮，有好消息一定會通知大家，多謝。」

圈中好友陳家樂夫婦、鄭秀文、余香凝等送祝福！

▲ 衛詩雅與黃子華、許冠文在電影《破．地獄》合作。

男友為醫美醫生

有消息指其男友為醫美醫生Kenley Chau，二人拍拖兩年半感情穩定，本身並沒有結婚打算，故獲男友突然求婚感驚喜。

衛詩雅向來低調，從未曝光男友Kenley真面目，惟其社交網追蹤了一間醫美中心，原來開張時她亦有現身，更罕有與男友合照，而男友Kenley亦是醫美公司的老闆之一。

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