  • 33°C
香港時間 : 2024628日 (五) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

衛詩雅宣布答應男友求婚。

女星衛詩雅今日（6月27日）晚上突然於個人社交平台上載巨鑽婚戒，宣布結婚消息，更與未婚夫手拖手，寫上：「日後，風雨同路。感恩遇上你❤️I Do」

衛詩雅將榮升人妻

另一張，她就晒出被求婚照，雖然她沒有公開老公樣子，但見其一臉感動，相信求婚過程非常難忘。

點擊圖片放大
+3
+2

未confirm結婚日子

衛詩雅回覆傳媒表示：「多謝大家嘅祝福，都收到好多朋友嘅祝福，好感恩。男朋友係圈外人，暫時未confirm結婚嘅日子，因為今年都仲有好多工作安排，開始為電影《破地獄》宣傳，希望有多啲時間去計劃同籌備婚禮，有好消息一定會通知大家，多謝。」

圈中好友陳家樂夫婦、鄭秀文、余香凝等送祝福！

衛詩雅與黃子華、許冠文在電影《破．地獄》合作。

男友為醫美醫生

有消息指其男友為醫美醫生Kenley Chau，二人拍拖兩年半感情穩定，本身並沒有結婚打算，故獲男友突然求婚感驚喜。

衛詩雅向來低調，從未曝光男友Kenley真面目，惟其社交網追蹤了一間醫美中心，原來開張時她亦有現身，更罕有與男友合照，而男友Kenley亦是醫美公司的老闆之一。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜陳樂榣轉型從商成女強人　遇到老公葉泓聲終變回小女人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
今日 09:44
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
14:46 2024/05/28
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅
16:27 2024/06/06
海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅

你可能感興趣

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
今日 09:44
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
14:46 2024/05/28
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅
16:27 2024/06/06
海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅
衛詩雅 網絡熱話 演員 娛樂人物職業 娛樂行業 結婚

最高瀏覽

遊台注意丨新冠變種JN.1襲台　1周暴增817人染疫　揭3類高危人士+3招自保法
遊台注意丨新冠變種JN.1襲台　1周暴增817人染疫　揭3類高危人士+3招自保法
急症室最長等候時間（06月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月28日 時間12:05）
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路
衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路
張致恒一家丨疑欠租被業主趕走　雯雯黑底白字寫下兩個字令網民憂心
張致恒一家丨疑欠租被業主趕走　雯雯黑底白字寫下兩個字令網民憂心
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆