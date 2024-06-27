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公屋打濫│同一屋邨3戶被揭瞞報物業　房屋署：6名公屋居民同被判囚14天、緩刑 1年 

社會

發布時間： 15 小時前

最後更新： 4 小時前

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安泰邨3戶被揭瞞報物業。房屋署：6名公屋居民同被判囚14天、緩刑 1年 

房屋署正全力打擊濫用公屋行為，對證實濫用公屋和違反租約租戶採取果斷執法行動。最新發現6名公屋居民沒有申報持有本地住宅物業，本周一(24日)於觀塘裁判法院同被判監禁14天，緩刑12個月，及罰款5,000元或1萬元。其中2個單位已被收回，2個租戶遭發遷出通知書，餘下1戶需於下月內交回單位。 

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房署透露，其中3宗個案都是秀茂坪安泰邨居民，分別在2018年填寫「入住公共房屋聲明」時，申報無擁有香港住宅物業，但其後調查揭發三人分別擁有一個大角咀、一個啟德及一個港島東區的住宅物業。

另外3人則分別是秀茂坪南邨及藍田廣田邨居民，各人分別在2022年及2023年申報入息及資產時，申報並無擁有本地住宅物業，及後調查揭發他們分別持有一個土瓜灣及一個牛頭角的住宅物業。 

房屋署發言人強調，社會普遍認同署方打擊濫用公屋資源的工作，房屋署會繼續採取多管齊下及風險為本的措施，全方位打擊濫用公屋的行為；亦會對證實濫用公屋和違反租約或相關政策的租戶，採取果斷的租約管理及執法行動，確保珍貴的公屋資源能給予最有需要的人士。

五宗個案資料如下：
 

  • 個案一：一名居住於安泰邨的公屋居民，在二○一八年填寫「入住公共房屋聲明」時，申報由公屋申請登記日期至入住公屋時並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，案發時該名公屋居民分權擁有一個位於大角咀的住宅物業。
  • 個案二：一名居住於安泰邨的公屋居民，在二○一八年填寫「入住公共房屋聲明」時，申報由公屋申請登記日期至入住公屋時並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，案發時該名公屋居民全權擁有一個位於啟德的住宅物業。
  • 個案三：一名居住於安泰邨的公屋居民，在二○一八年填寫「入住公共房屋聲明」時，申報由公屋申請登記日期至入住公屋時並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，案發時該名公屋居民分權擁有一個位於港島東區的住宅物業。

個案一至三的公屋居民因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於六月二十四日在官塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判各被告監禁十四天（緩刑十二個月）及罰款五千或一萬元。房屋署早前已收回其中一個公屋單位，亦將向另一租戶發出遷出通知書，而另一個公屋單位亦將於七月內由所涉居民交回。
 

 

  • 個案四：兩名居住於秀茂坪南邨的公屋居民，在二○二二年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，該兩名公屋居民案發時聯權擁有一個位於土瓜灣的住宅物業。
  • 個案五：一名居住於廣田邨的公屋居民，在二○二三年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，該名公屋居民案發時全權擁有一個位於牛頭角的住宅物業。

 個案四及五的公屋居民因拒絕或忽略提供申報表指明的詳情，違反《房屋條例》第27（a）條而被檢控，並於六月二十四日在官塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判各被告監禁十四天（緩刑十二個月）及各罰款五千或一萬元。房屋署早前已收回其中一個公屋單位，亦將向另一租戶發出遷出通知書。
 

 

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