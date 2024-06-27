港美關係︱梅儒瑞：因政治分歧最近無與李家超會面　黃偉綸冀在各領域繼續聯繫

▲ 財政司副司長黃偉綸(左)和美國駐港澳總領事館總領事梅儒瑞(右)。(曾耀輝攝)

美國駐港總領事館今日（27日）舉行美國獨立日酒會。美國駐港總領事館梅儒瑞指，因政治分歧，最近沒有和特首李家超會面 ，但與港府整體溝通良好，香港仍然是推動中美互動的重要平台。今年繼續代表港府出席的財政司副司長黃偉綸強調，香港會維持開放、包容和尊重法治環境，期望跟美方在多個領域繼續聯繫。

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黃偉綸有與梅儒瑞短暫交談，行會召集人葉劉淑儀、外交部駐港公署副特派員潘雲東、民主黨前立法會議員劉慧卿等也有出席。梅儒瑞致辭表示，中美領導人在人權、民主等議題上，仍然存在重大分歧，相信相關爭議會持續下去，不可能在一晚得以解決。

梅儒瑞會後晤傳媒回應民主派初選案指，任何人都不應因和平表達政治主張而入獄。他稱，知道香港及美國有政治差異，但仍然有溝通，如特區政府及外交部公署都派了高層人員出席酒會，顯示大家都希望保持溝通。

黃偉綸致辭指，全球經濟是緊密連繫，國際社會須共同面對氣候變化等挑戰，籲大家不應被誤解及錯誤資訊影響合作，眼見為實。

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