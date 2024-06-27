文化藝術︱已故建築大師貝聿銘首個回顧展M+揭幕　林定國：突顯本港文藝創新領導角色

▲ 「貝聿銘：人生如建築」開幕儀式今晚（27日）在西九M+博物館舉行。（M+提供）

已故美籍華裔建築大師貝聿銘首個全面回顧展「貝聿銘：人生如建築」，今晚（27日）在西九M+博物館舉行開幕儀式。

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貝聿銘備受矚目、橫跨不同地域的建築項目，包括華盛頓國家美術館東館、巴黎大羅浮宮現代化改造計劃、香港中銀大廈和多哈伊斯蘭藝術博物館等。有份主禮的律政司司長林定國指，貝聿銘的一生和事業無疑在現代建築史上留下了不可磨滅的印記，尤其香港中銀大廈是香港海濱最具象徵意義的建築之一，「彰顯了香港作為國際金融中心的地位」，能夠為這位傳奇建築師舉辦首次回顧展，對香港來說是一個重要里程碑，突顯香港作為文化和藝術創新的領導角色。

M+董事局主席陳智思則指，展覽籌備時間長達7年，並以跨文化的策展手法全面展示當代視覺文化，特別感謝貝氏家族允許M+展示這位建築巨擘的人生與建築。

貝聿銘的兒子貝禮中，本身亦是建築師、貝氏建築事務所董事長及創始人，他指今次展覽首次向公眾展示其父的事業生涯，闡明造就他成為不同凡響的建築師和世界公民背後的跨文化影響及獨特歷史背景。他續形容展覽仔通過完整闡述揭示其父漫長而樂觀的一生中所經歷的複雜性、挑戰和成就，「感謝M+團隊全面而有見地、富啟發性地記錄了父親的一生。」

中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示，貝聿銘成就非凡、聞名遐邇 ⎯ 其標誌性建築在全球留下不朽的印記，「貝聿銘過人之處，在於其設計融合不同 文化，且糅合傳統和現代元素，美觀與實用兼備。中國銀行（香港）非常榮幸擔任這 次展覽的首席贊助。」

展覽從社會、文化、個人的角度，向香港、內地，以至世界各地人士展示貝老豐碩的傳奇建築。我們希望這展覽能夠推動大眾對建築和藝術有更深 層次的欣賞，並激發具創意的新一代人才，追隨貝老的非凡步伐。這展覽亦突顯香港 作為東西文化傳承的超級聯繫人角色，向世界說好中國故事。

「貝聿銘：人生如建築」展覽將於周六（29日）起至2025年1月5日在M+西展廳舉行，設有6個主題，分別展示貝聿銘的人生和獨特建築手法，並將其建築項目與社會、文化及其人生軌跡交相對照，顯示建築和生活的關係密不可分。屆時將展出逾400件展品，包括來自機構或私人收藏的繪圖手稿、建築模型、相片、錄像和其他檔案紀錄，不少展品將首次公開亮相。

展覽門票現於M+網站、西九文化區網站及「西九文化區」應用程式等多個途徑公開發售。成人門票為160元；特惠門票為80元，適用於全日制學生、7至11歲的小童、60歲或以上長者、殘疾人士與1名同行照料者，以及綜合社會保障援助受助人。

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