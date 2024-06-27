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山姆超市｜產品價格連運費等仍比惠康平17%　摩通：對香港零售影響可控

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 14 小時前

最後更新： 4 小時前

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山姆會員商店（Sam's CLUB）在去年底爆紅成為港人北上掃貨熱點。（資料圖片）

內地大型超市山姆月初推出香港網購直送服務，摩根大通今日（27日）發表報告，指相信山姆影響可控，只佔香港整體零售額約少於1%，但普遍對香港零售額持謹慎態度，預期全年撇除餐廳的零售額將按年跌6%。

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摩通選取11個樣本，包括Lay’s薯片、可口可樂、Tempo紙巾等，在山姆、淘寶和惠康的價格，結果發現，山姆和淘寶的產品，整體較惠康分別平33%及29%；但若加上運費及會員費，山姆和淘寶就分別只平17%及6%。

報告亦提到，深圳零售額在過去半年，按年同期升5.4%，但6個內地一線城市平均只增3.6%。若假設深圳跑出是因港人北上消費，摩通推算港人過去半年在深圳消費91億元，全年即達187億元，相當於香港全年零售額5％。

報告並指，山姆支援iOS的手機應用程式，月活躍用戶數達7.6萬名，以iOS在港市佔48％估算，山姆程式在香港有約15.9萬名用家。如假設每人每年在山姆消費6,000元，全年即花費約9.5億元。

不過，摩通認為山姆對香港零售的影響可控，因山姆產品供應有限，且雖然產品單價較低，但實際上大部分需大量購買，香港居住空間細未必有足夠位置擺放，精明消費者亦或早已使用淘寶和拼多多。

摩通又稱，香港零售面對4大不利因素，包括出境旅遊增長、電商進一步滲透、旅遊消費低於預期，及貨幣價格，拖累非必需品零售表現按年跌9%。至於必需品表現，摩通認為雖然會受影響，但整體表現按年僅跌2%。

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責任編輯：梁薾心

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