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丙型肝炎｜瑪嘉烈男病人疑被另一名病人傳染丙型肝炎　兩人均曾使用入侵性導管

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 14 小時前

最後更新： 4 小時前

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瑪嘉烈醫院發言人今日(27日)表示，一名24歲頭部受傷的男病人，一直丙型肝炎病毒測試結果為陰性，直至6月呈陽性。中心進一步追查後發現，病毒測試與另一名52歲丙型肝炎帶菌者屬同一基因型，不排除該名24歲男病人於院內受感染。

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院方表示，病人3月21日入住本院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療。病人的肝酵素在六月中急速上升，因此在6月15日安排了病人進行肝炎病毒測試，結果對丙型肝炎呈陽性反應。

由於病人一直在院內接受治療，院方經調查後發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於四月二十日至五月二十四日期間，曾於同一病格留醫。基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除該名24歲男病人於院內被感染。

醫管局表示，事件涉及的兩名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，亦增加了感染的風險。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染，而丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。

院方已徹底清潔相關病房，同時已檢視相關病房的感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序之相關感染控制培訓和監察。至於病人已獲處方抗病毒藥物，並已向其家屬講解情況，病人因自身疾病目前情況嚴重。

為審慎起見，醫院已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，包括該名24歲男病人及一名因自身疾病而離世的男病人。醫院會向他們詳細解釋事件，並安排進行肝功能及病毒測試，持續監察他們的健康狀況。 院方已將事件透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處呈報。

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