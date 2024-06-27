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創科發展｜城大舉行Tech 300創業大賽頒獎典禮　新加坡、香港等10間企業獲獎

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發布時間： 14 小時前

最後更新： 4 小時前

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香港城市大學於今日(27日)舉行「HK Tech 300 東南亞創新創業千萬大賽」頒獎典禮。十間來自五個東南亞國家和香港的優秀初創企業，在超過 100 支參賽隊伍中脫穎而出，各獲得城大 HK Tech 300 大型創新創業計劃最高100 萬港元的天使基金投資。

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獲獎的十間初創企業來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和香港，涵蓋金融科技、深科技、生物和健康科技、資訊科技及人工智能的先進技術領域。這些具潛力的 初創企業，分別為數碼醫療、能源可持續性、綠色材料、數碼資產及房地產等廣泛的 行業領域，提供創新解決方案。

十間勝出的初創企業包括新加坡的億杉醫療、馬來西亞的喬醫科技、以及香港的雲合科技有限公司等。

創新及科技局局長孫東表示，香港一直是全球初創企業發展的最佳目的地之一。透過官產學研通力合作，過去幾年推出一系列措施，營造蓬勃的創科生態圈和良好的營商環境，為全球初創企業於香港開展或擴展業務帶來黃金機會。

他肯定了 HK Tech 300 在香港以至整個東南亞地區支持及培育科技初創和人才的貢獻。

 

 

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