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熱帶擾動來襲│天文台展望七‧一假期天氣　會有驟雨及雷暴部分地區仍然酷熱

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發布時間： 14 小時前

最後更新： 4 小時前

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受副熱帶高壓脊影響，過去數日中國東南部陽光充沛，並持續酷熱。本港天文台在周四（6月27日）錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄。天文台表示，副熱帶高壓脊周五會繼續為廣東地區帶來普遍晴朗酷熱天氣，不過位於菲律賓附近的熱帶擾動，會在未來一兩日移向南海東北部，令該區天氣增添變數。預料受熱帶擾動及西南氣流影響，本港週末期間、即七‧一假期會有驟雨及雷暴，但部分地區仍然酷熱。

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七‧一假期天氣展望：

  • 副熱帶高壓脊會在周五（6月28日）繼續為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。
  • 位於菲律賓附近的熱帶擾動會在未來一兩日（6月28及29日）移向南海東北部，為該區天氣帶來額外變數。
  • 受該擾動及西南氣流影響，週末期間及七一假期華南沿岸有驟雨及雷暴，但部分地區仍然酷熱。

天文台指隨著副熱帶高壓脊在週末期間及下週初稍為東退，本港的天氣將略有變化。廣東沿岸天氣將會受溫暖潮濕的西南氣流主導，雖然陽光有所減少，但部分地區天氣仍然酷熱，而且隨著對流活動增加亦會有驟雨及雷暴。

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