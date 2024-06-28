衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居

▲ 詩雅未婚夫為醫美醫生Kenley Chau。

衛詩雅（Michelle）在昨晚（6月27日）突然於個人社交平台上載一張與未婚夫手拖手並騷出巨鑽婚戒的照片，另一張相就是她雙眼通紅收花的相，並寫道：「日後，風雨同路。感恩遇上你❤️I Do」宣布答應求婚。

同時，衛詩雅回覆傳媒指男朋友是圈外人，暫未確實結婚日子，並表示希望有些時間去籌備人生婚禮。雖然她戀情一向十分低調，一直沒提丈夫名字、生份背景，就連平時個人社交平台分享生活照以至求婚照也沒騷出未婚夫樣貌。

不過，據悉衛詩雅未婚夫為醫美醫生周祉安（Kenley），亦是一間醫美中心的老闆之一，中心開張當日她以「老闆娘」身份到場，並由此令她與男友合照曝光。

翻查周祉安的醫生簡介，他擁有多個專業資歷，包括：香港大學內外全科醫學士、香港大學醫學內科診斷及治療深造文憑、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑、卡廸夫大學實用皮膚科文憑、悉尼大學兒科文憑、澳洲蒙納殊大學家庭醫學碩士、蒙納殊大學家庭醫學深造文憑、香港家庭醫學學院家庭醫學文憑、香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授。

衛詩雅無預警宣布結婚 上載巨型鑽戒照：日後風雨同路

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衛詩雅與未婚夫已同居

而他們拍拖儘管一直沒公開，但其實在去年ViuTV劇集《Food Buddies》開鏡時，她被問到感情空白多年時，已露口風稱有一位了解中的男性朋友，

同時，有早知此「小秘密」的網民在衛詩雅社交平台的留言恭賀寫道：「恭喜晒Michelle！ 我係之前幫你屋企處理樓上冷氣機滴水嗰位管理處同事😂 雖然我已經唔喺嗰間公司做，你都未必會記得我，但我一直幫你守住咗呢個小秘密😆 anyway, 祝你永遠幸福快樂💕」似乎衛詩雅與未婚夫早已同居。

另外，早前衛詩雅到電台接受薛家燕訪問時，家燕誤會她為將做媽媽的連詩雅，而不斷「恭喜」衛詩雅，所以這次衛詩雅公布喜訊後，也有網民留言指：「家燕姐可以恭喜多次你啦🎉」、「家燕姐終於可以名正言順恭喜你喇！😂」

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