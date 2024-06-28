免稅額度｜內地居民離港澳行李免稅額度獲提高　高達1.5萬元

▲ 商務部宣布提高內地居民從港澳進境攜帶行李物品免稅額度。（資料圖片）

中國商務部宣布，提高內地居民旅客，來港澳兩地的行李物品免稅額度。香港特區政府表示熱烈歡迎。

內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容納入《CEPA貨物貿易協定》。具體措施由業務主管部門對外公布實施。

對自香港、澳門進境，年滿18歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在1.2萬元以內的予以免稅放行。

同時，在設有進境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進境免稅店購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在1.5萬元以內，予以免稅放行。

政府發言人今日（28日）表示，香港特區政府熱烈歡迎並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議，宣布將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的人民幣5,000元提高至人民幣1.2萬元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣1.5萬元。

新措施7月1日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於8月1日在所有口岸實施。

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