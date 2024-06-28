心肌梗塞｜台知名中醫師赴日旅遊突心臟病發猝逝　好友醫悲痛證實：不到40歲【附心肌梗塞7大症狀】

▲ 知名中醫師赴日旅遊，突心臟病發猝逝，好友醫悲痛證實：不到40歲。

【中醫師／覺宗宏/心臟病／猝死／心肌梗塞／心臟健康】人生無常！台灣知名中醫師覺宗宏近日傳出病逝的消息，覺世中醫診所亦在Facebook證實，覺宗宏醫師在21日與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世。

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知名中醫師猝逝不到40歲

台灣覺世中醫診所昨日（27日）在Facebook個人專頁發出公告，覺宗宏中醫師在6月21日與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世。診所稱，

覺宗宏醫師行醫多年，救人無數，用盡生命力量，集結中西醫智慧，對症下藥，幫助眾多患者重返健康生活。

而覺宗宏醫師身後留下許多獨門珍貴、無價之寶的各式藥方，將傳承覺世中醫診所醫師群，讓覺宗宏醫師的「智慧結晶後繼有人」。診所將以覺宗宏醫師仁心濟世的精神起誓，繼承覺醫師志業，陪伴患者度過苦厄，找回明朗健康的人生。

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覺宗宏醫師逝世的消息傳出後，其同為中醫師的好友徐國峰也在Facebook發文悼念，為覺宗宏醫師未到40歲就突發猝死感到惋惜。他指，二人曾在10幾年前一同在台北長庚醫院中醫部實習，對方總是特別照顧他這個兄弟，日夜操勞於診間，無怨無悔，這輩子的心血皆奉獻於患者。

他的一生是光明的燈塔，為醫學進步完全燃燒自己，每一刻的努力不懈都是為了醫學進步，每一份的關懷真切都是患者真誠感恩。如今，星辰殞落，醫界同道心碎，他留下的，是無盡的感激與敬仰，他的醫學之夢，將在我們心中延續。這一生，雖短暫，卻無比燦爛。

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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