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共襄善舉丨齊撐「陳校長免費補習天地」首個港島區賣旗日 支持教育平等

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撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

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「陳校長免費補習天地首個港島區賣旗日2024」將於8月7日當天舉行，現招募千名義工加入共襄善舉，為基層學生送上愛與關懷。

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」，致力推動「教育平等」理念，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援。「陳校長免費補習天地首個港島區賣旗日2024」將於8月7日當天舉行，現招募千名義工加入共襄善舉，為基層學生送上愛與關懷。同時，主辦單位力邀社會各界透過，齊心為慈善出力。

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過往曾舉辦過全港賣旗日的「陳校長免費補習天地」(補天)，今年8月將舉辦首個分區賣旗日，現招募約1,000名義工參與賣旗活動，而所籌得的善款，將用於支援基層學生免費學習，大會亦呼籲社會各界及機構團體不同方式義購募捐，共襄善舉。

是次賣旗日採用22位受助學生的藝術作品印製成精美旗紙，讓社會大眾能欣賞補天才藝班學生的學習成果，當中一款旗紙是由補天學生余宣蓉同學為是次賣旗日設計的電繪畫作。余同學表示，學生就像盆栽裏的樹苗，在老師的悉心栽培下，終有一天會長成背後的參天大樹。大樹亦寓意義師，為小樹苗樹立榜樣。

是次賣旗日採用22位受助學生的藝術作品印製成精美旗紙，讓社會大眾能欣賞補天才藝班學生的學習成果。

如欲查詢「補天首個港島區賣旗日2024」詳情、登記成為義工、捐款或購買全版旗紙，歡迎致電2782 2700、WhatsApp至6429 4832、電郵至flagday@hkcnc.org.hk，或瀏覽https://www.principalchan.org/flagday2024。

「陳校長免費補習天地」於2011年由陳葒校長創立，他有感現時的教育制度未能為弱勢兒童及青少年提供公平接受教育的機會，在2009年辭去校長一職並創辦補天，為有經濟困難的弱勢學童免費提供一對一補習服務及學習支援。至今已成功招募逾22000名義師，獲成功配對的學生超過21000名。陳校長更於2013年為基層兒童增設免費學前教育及才藝訓練班，進一步實現「教育平等」的理念，受惠學生逾5000名。

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