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星二代學府｜陳小春大仔小學畢業上台演講口齒伶俐　 讀貴族國際學校每年學費34萬

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳小春大仔Jasper小學畢業，上台演講致辭口齒伶俐，讀國際學校每年學費34萬 。

【應采兒/陳小春/Jasper/星二代/畢業典禮/上海耀中國際學校】六月畢業季節來臨，代表著孩子即將邁向下一階段。藝人陳小春與應采兒的大兒子陳胤捷（Jasper）即將踏入11歲，眨眼已經小學畢業，最近在社交平台流出Jasper的畢業照片，他穿上畢業袍，氣定神閒上台演講致辭，而且剛佩戴牙箍的他笑容相當可愛。

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陳胤捷（Jasper）即將踏入11歲，眨眼已經小學畢業。（小紅書圖片）

Jasper小學畢業上台致辭

6年的小學生涯即將完結，近日在小紅書上看到Jasper的小學畢業照片，相下留言「畢業快樂，馬上就是中學生咯～PS照片來自學校官號」。畢業典禮當天，Jasper穿上整齊的畢業袍上台演講致辭，他口齒相當伶俐，小眼睛佩戴牙箍的模樣超級可愛；手腕上還戴著紅色平安飾帶，大概是父母給予他的最大祝福。

此外，拍攝畢業照時，螢光幕上顯示了一張6A班照片，看到Jasper與同學擺出相當有趣動作，還有多張與同學的合照，最開心莫過於拋四方帽的一幕，深深感受到成長之路上的重要里程碑。

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精通兩文三語 曾做校慶主持

因陳小春與應采兒長年在內地工作，所以連帶兩兒子都在上海定居，Jasper就讀的上海耀中外籍人員子女學校（簡稱︰耀中），是上海地區著名的國際學校。Jasper過去曾用流利雙語為學校拍攝介紹影片，其後再受「重用」，為學校擔任校慶活動主持。

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上海貴族國際學校

上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年，現時上海有5間分校遍布浦西及浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

Jasper就讀的是上海耀中首間校舍——浦西小學部（虹橋）校舍，位處市中心黃金位置。據學校網頁介紹，該校舍為6-10歲小學生提供雙語教學環境，並在每個班級都配備雙教師授課。這所現代化的校舍配備大量先進的設施，助孩子在學術、藝術、音樂、體育和科技等方面都得到全面發展。

受北上港星熱捧

優良的師資與沉浸式雙語教育，難怪吸引一眾藝人追捧。星二代同學包括有鄭希怡（Yumiko）的女兒梁浸浸、楊千嬅兒子Torres、王祖藍的大女，以及吳尊的仔女。

該校定的學費高昂，小學部學費由310,800人民幣（約33萬港元）至317,000人民幣（約34萬港元）不等；中學部則由初中的346,700人民幣（約37萬港元）至12、13年級的359,100人民幣（約38萬港元）不等。

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年級第一學期 （2024年8月至12月）第二學期 （2025年1月至5月）全年學費
小學1至4年級124,320人民幣186,480人民幣310,800人民幣
小學5至6年級126,800人民幣190,200人民幣317,000人民幣
中學7至9年級138,680人民幣208,020人民幣346,700人民幣
中學10至11年級141,160人民幣211,740人民幣352,900人民幣
中學12至13年級143,640人民幣215,460人民幣359,100人民幣
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