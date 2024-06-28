癌症殺手丨48歲台女星唐玲曾患末期胃癌　宣布抗癌成功：取消重大傷病卡資格

▲ 台灣藝人唐玲取消「重大傷病卡」資格。

【唐玲／胃癌／癌症／化療】台灣藝人唐玲於2019年患上胃癌第4期，曾經歷8次化療、並將3分之2的胃部、子宮以及卵巢切除，經歷5年艱辛抗癌之旅的唐玲，近日傳來好消息，終於取消「重大傷病卡」資格，成為已康復的普通人。

本月25日，唐玲在社交網透露早前檢查時又發現一顆癌細胞，不少朋友擔心其病情又復發，不過她解釋現今每3個月就會做一次檢查，定期追蹤體內癌細胞的數量，至於那一顆癌細胞，目前還處於低風險狀態，她更透露：「希望繼續加油強壯身體，讓身體的癌細胞可以清除歸零」。

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▲ 經歷5年艱辛抗癌之旅的唐玲。（取自Facebook）

唐玲感激患病期間獲得醫護人員的專業治療，為了回饋社會，她決定將抗癌經歷拍成短片，希望鼓勵病友們獲得信心。

她呼籲人人都要關注身體健康充實健康知識，還要及早預防和治療疾病，讓大家都能珍惜生命，快樂享受每一天。

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