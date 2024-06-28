免稅額度｜唐英年：可提振本地旅遊推動經濟

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中國商務部宣布，提高內地居民旅客，來港澳兩地的行李物品免稅額度。全國政協常委唐英年認為，可提振本地旅遊業，推動整體經濟發展。

唐英年感謝中央對香港關愛及支持，順應香港人殷切期望，相信新安排令香港旅遊、零售業等都受惠，正面提振整體經濟。被問到港澳提升額度未必符合預期時，他認為港澳跟海南的計算方法、處理手續也不同，不宜比較。

唐相信，香港政府及業界要把握機會，開發更多「深度遊」路線、發掘新潮文旅景點，舉辦更多盛事活動，吸引內地及海外旅客，攜手建設「盛事經濟」、「文旅經濟」。 唐英年又說，國家是香港發展的堅實後盾，為香港發展「要水供水、要氣供氣、要錢供錢」。

港區全國人大常委李慧琼稍後亦會見記者，交代意見。

行政會議成員、經民聯林健鋒表示，感謝中央提高內地旅客來港消費的免稅額，預期零售旅遊相關行業都受惠，令下半年訪港內地客人數有望增加一至兩成。他形容今次是好開始，期望安排獲理順後，免稅額度可以進一步提升。

內地商務部今日有公布

內地商務部宣布，將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由現行人民幣5,000元提高至人民幣1.2萬元。同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣1.5萬元。

新措施7月1日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路、拱北6個陸路口岸，並將於8月1日在所有口岸實施。

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