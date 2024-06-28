增免稅額｜唐英年：有助提振本港整體經濟　李慧琼：額度日後可按實況再調整

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中央提高內地訪港客免稅額至最多1.5萬元。全國政協常委唐英年相信，此舉會讓香港旅遊及零售等行業受惠，對整體經濟產生正面提振作用。

唐英年表示，由於港澳與海南的計算方法及處理手續不同，不適宜作比較。唐相信，特區政府及業界會把握機會，開發更多「深度遊」旅遊路線、發掘更多新潮文旅景點及舉辦更多盛事活動，吸引國內外旅客訪港，攜手打造「盛事經濟」和「文旅經濟」。

全國人大常委李慧琼形容，成果來之不易。對於提升額度並非民建聯提議的3萬元，李慧琼說，今次安排已是邁出重要一步，日後可按實際情況再調整。李又促各界要提升競爭力與吸引力，做好旅遊配套。

林建岳：提振各界對香港發展前景信心

全國政協常委林建岳稱，全國政協常委林建岳表示，有關措施不但可以為香港經濟注入更大動力，刺激內需市場，而且充分體現中央對香港的關顧和支持，進一步提振各界對香港發展前景的信心。

林健鋒料下半年內地客多1至2成

行政會議成員、經民聯林健鋒預期零售旅遊相關行業都受惠，令下半年訪港內地客人數有望增加一至兩成。他形容今次是好開始，期望安排獲理順後，免稅額度可以進一步提升。建議下一步可提高內地旅客來港消費的免稅額至每人每次2萬至3萬元。

邵家輝：尊重中央部委評估

批發及零售界議員邵家輝說，尊重中央部委的評估，相信同時已考慮香港情況，認為有關增幅不少，相信會為本港零售業帶來很大的提振作用，亦為近期零售疲弱環境打下「強心針」。

內地將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由現行人民幣5,000元提高至人民幣1.2萬元。同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣1.5萬元。

新措施7月1日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路、拱北6個陸路口岸，並將於8月1日在所有口岸實施。

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