東張西望｜貓仔視根叔為朋友曾私下探望　憶述採訪被推倒：當下被嚇倒

▲ 黎寬怡（貓仔）：「根叔絕對不單只是我們的case主角。」

現年96歲的「魚塘大王」盧開根（根叔）在4年前登上《東張西望》，他原本擁有半億身家，在元朗大生圍擁有13個魚塘，但好景不常，根叔的13個魚塘卻先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去，其銀行存款只剩下5000多元。

《東張》攝製隊多年來一直緊貼事件，幸獲大律師陸偉雄仗義協助調解，最終成功收回魚塘，並轉讓予拍檔陳女士。《東張》主持黎寬怡（貓仔）、陳女士早前一同探望根叔，根叔家人允許他們進屋內探望，但攝製隊就遭受粗暴對待！

昨日（27日），貓仔在社交網憶述當日拍攝時的情況，她更強調：「我們並非全因拍攝才約見根叔，亦曾在下班後以私人名義探望根叔。」

東張西望︱根叔鏡頭前被「提示」講魚塘歸子孫 轉個頭向攝製隊講心底話

貓仔：非全因拍攝才約見根叔

貓仔強調當日是獲根叔媳婦容許拍攝，而且他們是視根叔是老朋友：

這次探望根叔所遭受的推撞，絕對不是肢體碰撞，是突然被推倒的、是也不及反應的、是疼痛的。



當時，我整個人就直接被推倒，手還未按地緩衝，側臀就直接摔在地上，而地是水泥地。萬幸，當其時頭部沒撞在牆壁/鐵門上，否則後果真是不堪設想。



入門前，我們有明確向根叔媳婦表明身份、連同拍攝器材兼全程記錄，大門是媳婦給我們開的，亦容許我們東張西望全組攝製隊入屋探訪根叔的。再加上我們的同事從四年前，就有一直跟根叔保持緊密聯絡，亦有多番到醫院探望根叔。



我們並非全因拍攝才約見根叔，亦曾在下班後以私人名義探望根叔。在大家認知裡，根叔絕對不單只是我們的case主角，更是一個大家都真心在乎、關心着緊的一位老朋友！而作為電視台的媒體，靠鏡頭就只可以交代這麼多，而我們與根叔之間的友誼、鏡頭背後的還有更多。

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貓仔：我們為何會遭到如此的對待

貓仔不明白根叔兒子何解毫無因由地襲擊攝製隊，又向大家「報平安」：

不只我當下被嚇倒了，而整個攝製隊也同樣非常錯愕。到現在也沒法理解，我們為何會遭到如此的對待。為何根叔的兒子會毫無因由地襲擊我們、推倒我？



也許他一開始以為背著攝影師、女同事又正在拍攝根叔，把我推倒的過程不會被拍攝下來。當我倒地後，站在最後的同事立刻迎上前、質問他為何要這樣做的時候，他第一個反應是扮被推、大叫：「我都跌低啦！」😶



直到後來，兒子和媳婦知道站在最後的那位同事有親眼目睹整個過程，就在門外與同事道歉，而我亦只能隔着螢幕，和各位觀眾一起聽到那句帶抱歉的話。



謝謝每一個擔心我、給我發訊息的朋友們🥹💖 放心啊！我沒有受傷。就只是痛，也沒需要接受治療。

▲ 貓仔被根叔的兒子推倒在地上。（影片截圖）

網民：幫人都要睇住自己

貓仔在發文後，網民留言為她打氣又有提醒她在採訪期間要注意安全：「好在無咩事，下次要多加小心」、「一定要安全第一，非常重要」、「好心搵幾個大隻男同事陪住去啦」、「幫人都要睇住自己」、「貓仔要好好保護自己」、「整個環境都唔多安全噃，希望crew以後會警覺啲」。

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