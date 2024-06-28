親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠　飛大阪$268起早機去晚機返

▲ HK Express推出限時日本機票優惠，飛大阪$268起，可選早機去晚機返。

【平機票/機票優惠/HK Express/香港快運/日本親子遊/日圓/日元】日圓貶值，每百日圓兌港元低見4.84算。相信不少港人都心郁郁想一家大細去日本玩返轉。HK Express（香港快運）推出日本機票優惠，今次輪到大阪，單程票價低至$268，出發期至明年3月，即睇優惠詳情！

最新影片：

HK Express推出限時機票優惠，香港飛大阪單程只需$268起，來回連稅$1,427起，出發期至明年3月14日，橫跨聖誕、跨年和櫻花旺季，更可選擇早機去晚機返。不過預定機票時要留意，以上價格只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。

親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠 飛東京羽田$268起出發期至明年3月

HK Express機票優惠詳情

航點：大阪

預訂日期：即日起至6月30日（23:59）

旅遊日期：2024年8月25日至2025年3月14日

『輕便飛』來回票價低至港幣536：包括一件隨身物品

『經濟飛』來回票價低至港幣636：包括一件隨身物品及一件登機行李

預定網址：【按此連結】

外遊防盜5大貼士

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

消委會6款4星或以上行李喼名單

一家大細去旅行，一個堅固、性價比高的行李箱當然不可或缺。消委會早前測試市面15款行李箱，比拼耐用和化學安全程度，當中6款獲得4星或以上總評，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，即睇詳細名單！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】