親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠 飛大阪$268起早機去晚機返
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【平機票/機票優惠/HK Express/香港快運/日本親子遊/日圓/日元】日圓貶值，每百日圓兌港元低見4.84算。相信不少港人都心郁郁想一家大細去日本玩返轉。HK Express（香港快運）推出日本機票優惠，今次輪到大阪，單程票價低至$268，出發期至明年3月，即睇優惠詳情！
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HK Express推出限時機票優惠，香港飛大阪單程只需$268起，來回連稅$1,427起，出發期至明年3月14日，橫跨聖誕、跨年和櫻花旺季，更可選擇早機去晚機返。不過預定機票時要留意，以上價格只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。
親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠 飛東京羽田$268起出發期至明年3月
HK Express機票優惠詳情
航點：大阪
預訂日期：即日起至6月30日（23:59）
旅遊日期：2024年8月25日至2025年3月14日
- 『輕便飛』來回票價低至港幣536：包括一件隨身物品
- 『經濟飛』來回票價低至港幣636：包括一件隨身物品及一件登機行李
預定網址：【按此連結】
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