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衛詩雅結婚丨衛詩雅出道16年曾經歷零工作要借錢　考獲多個牌照保障生活

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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衛詩雅出道16年演藝路有高有低。

39歲衛詩雅（Michelle）昨晚（27日）無預警宣布將榮升人妻喜訊，獲全城祝福！入行16年的她憑《不日成婚2》首獲提名金像獎最佳女主角，雖然最終落選，實力亦已被肯定，可謂成功「捱出頭」。

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模特兒轉型做演員

Michelle早在16歲時擔任兼職模特兒，於2008年參與劇集《四葉草之盛裝舞步愛作戰》，後來簽約成為英皇娛樂集團旗下女藝人。

在Michelle的演藝生涯拍過多部電影，包括《很想和你在一起》、《前度》、《紮職》》、《金雞sss》、《原諒他77次》、《失眠》、《我的情敵女婿》和《不日成婚》系列等。

衛詩雅

《失眠》引關注

其中在《失眠》她一人分飾孖生姊妹，擺脫以往清純乖乖女形象，親身上陣拍攝多場輪姦和虐打的戲份，其中更有一場達四級程度的食人肉場面，Michelle的演出大受讚賞，當時獲得香港電影評論學會大獎最佳女主角的提名，越級挑戰與毛舜筠、劉嘉玲。

演藝生涯高高低低

至於在《不日成婚2》令其首入圍金像獎最佳女主角，她曾接受TOPick專訪表示認為時間來得剛剛好，她解釋如果早一點得到女主角提名，當然可以令演藝路更為順暢，但會覺得當時的她可能確實做得未夠好，但現時所經歷的一切卻來得剛剛好。「有舒服的日子，亦有崎嶇的日子，就是這些經歷疊加起來才衍生出今日的我。」

16年的演藝生涯當然有高亦有低，Michelle回想起剛入行的時候，就有機會做女主角且片約不斷，是演藝生涯的高峰。但入行5、6年後，Michelle的片約減少，慢慢被觀眾遺忘。及後，Michelle開始拍YouTube。「雖然個人頻道的成績不錯，但當街上的人只記得我拍YouTube，就會有『點解無人睇我拍戲』的想法。」

Michelle續指試過零工作並要靠公司預支人工，連電話壞了只拿去修不會買新的，她還直言陳家樂是「好戰友」，兩人關係親密如家人，試過沒有錢到互相問對方借錢回家，今日他借一百給我，明天我借給他一百元，吃飯錢也沒有。

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「娛圈牌王」

她明白在這行工作不穩定，因此她考獲多個牌照保障生活，包括有專業鑽石鑑定證書、導遊牌、車牌、救生員拯溺章、船主牌、大偈牌、潛水牌、初級中醫証書、寵物傳心術、戲劇表演班證書，被封為「娛圈牌王」。

「娛圈牌王」

曾對感情冇信心

至於在感情生活，Michelle在去年認愛前，感情生活過得平淡，她曾在訪問上表示：「結婚某程度係失去自由。」
她曾自言為人欠缺信心，拍拖時會check男友電話，試過偷偷地check，亦試過叫對方拿電話出來當面對質。如今她找到對的人，大家也很替她高興。

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