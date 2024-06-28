KO口臭︱港女1年前突嚴重口臭　試盡方法頻求醫仍無改善絕望求助【附8大改善口氣食物】

▲ 港女1年前突嚴重口臭，試盡方法頻求醫仍無改善，絕望求助：可以點算！

【口臭／益生菌／幽門螺旋菌／腸胃鏡】口臭令人尷尬！日前，一名港女在網上討論區絕望求助，表示自己受口臭困擾近1年時間，嘗試過無數方法，譬如飲食清淡、定期洗牙、吃益生菌，還有吃中藥、做腸胃鏡檢查顯示一切正常，但口臭問題仍沒有改善。亦因為口臭，她在職場上明顯遭同事嫌棄，心情跌入谷底。

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事主在「連登」討論區發文，苦呻受到口臭問題困擾，指近一年開始有口臭，試過很多方法都解決不了：

飲好多水、食嘢清淡、有食水果、每朝起身都有一次大解；每年有洗一次牙，搵牙醫檢查過棚牙、近呢半年箍埋牙，每月睇牙一次；檢查過幽門螺旋菌，陰性；做過腸胃鏡，冇事；有食益生菌，每日一條Bifina S；睇過幾次中醫，飲咗幾個星期中藥，冇用；間唔中有做下運動。

另外，坊間常見的漱口水、口腔清新噴霧，她也嘗試過使用，但沒有效果，「15分鐘後又臭返」；亦少吃甜食，戒辣戒煎炸、多菜少肉。她表示，口臭的嚴重程度難以掩蓋，「同事同自己講嘢會揞住個鼻、屋企人都話自己有口臭」。而除了口臭，身體沒有其他不適，沒有鼻塞或咳痰，因此正在猶豫是否應該再求醫耳鼻喉專科，並向網民求助：

好絕望，好唔開心……可以點算？

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口臭成因

根據香港衞生署衞生防護中心資料，口臭於健康的人士頗為普遍，引起口臭的主要原因是食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。口腔衞生欠佳、唾液流量不足、吸煙、進食味道濃烈的食品等，都有機會引致口臭。

另外，本港耳鼻喉專科醫生黃漢威早前接受訪問指，因食物殘留的渣滓而形成的扁桃腺結石，同樣有機會引致口氣。扁桃腺結石不會引發痛楚，也不會引致發燒，但會有被異物頂住的感覺，並形成口氣，散發惡臭。部分患者會因為口氣而出現社交問題。

解決辦法

黃醫生表示，在大部份情況下，口臭可以憑着每天保持口腔衞生及良好的護齒習慣預防，包括每日於早晚及進食後，使用含氟的牙膏擦牙、定期接受口腔檢查、戒煙、多喝水及避免進食味道濃烈的食品。少吃花生、果仁、薯片、薯條等零食，因殘留的食物渣滓容易積聚坑洞內，隨之腐爛。每餐進食後，宜用清水或鹽水漱口，保持口腔清潔。若口臭情況持續，便應請教醫生或牙醫。

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