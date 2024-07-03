禍從口出｜一家三口搭飛機竟被趕落機　全因媽媽向空姐說了1個字

▲ 一名女子扶老攜幼上機，竟因她向空組說了一字，最後一家三口被趕下機。(IG：Jenna Longoria)

講錯一句說話，原來有機會被拒登機！美國一名媽媽珍娜（Jenna Longoria）早前帶同16個月大兒子，以及年邁母親乘搭飛機，準備由三藩市飛回家鄉德州，孰料登機一刻卻因「一字」被趕下機，一家三口只能被迫另買機票，乘搭別的航空。對此，她深感不滿，航空公司更至今一句道歉也沒有，甚至說謊編理由，令她無法接受。

最新影片推介

珍娜在社交平台IG發片還原事發經過，表示上周三（26日）當天準備乘搭聯合航空一班由三藩市飛往德州的航班時，她將機票交予一名空中服務員，隨後說了一句「Thank you, Sir」，就繼續前往進入機艙。怎料在她身後的母親竟被攔截下來，不准她繼續上機。她逐向另一名空中服務員求助，並在描述事發經過時，她再度稱呼對方「Sir」，空中服務員不滿，並糾正她「她穿裙子」，那刻她才驚覺自己口誤。

▼ 點擊圖片放大 +2

後來，聯合航空的工作人員過來告知她，因為她的說話有嚴重的性別歧視，經過機長的同意拒載後，禁止三人上機。

珍娜事後繼續在IG發片，憤怒地表示，「他們說我犯下仇恨罪行，甚至可能以後再也無法乘坐聯合航空的航班。」她直言，那刻自己以為對方是男性，才會用「Sir」來稱呼，雖有感自己有錯在先，但認為嚴重性不致於被趕下機。她堅稱，身為一名女兒、母親，只是想讓自己的兒子及母親安全上飛機。事後她改買美國航空的的機位才順利返回家鄉，惟至今仍未收到聯合航空的道歉或賠償。

聯合航空發言人隨後回應，這家人被拒上機，原因是他們一家攜帶過多隨身行李所致。對此，珍娜提出反駁，直指「這絕對是一個謊言」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】