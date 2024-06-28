補鐵食物｜缺乏鐵質影響認知+學習能力　營養師推介9大補鐵食物：1種海鮮是鐵質之王

▲ 缺乏鐵質影響認知+學習能力，營養師推介9大補鐵食物。

營養不良雖然在已發展國家出現的情況很少，但鐵質缺乏仍是不少兒童的常見營養問題。而鐵質的主要作用是製造血紅素，而血紅素是構成紅血球的重要元素，如身體的鐵質攝取不足，便會形成缺鐵性貧血。缺鐵性貧血的症狀包括頭暈、食慾不振、臉色蒼白、容易疲勞、難於集中精神等。更重要的是，兒童缺乏鐵質可影響他們的認知及學習能力。

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補鐵食物｜3招預防缺鐵性貧血

嬰幼兒及兒童缺鐵性貧血常見於以下情況，如早產兒、６個月大後的母乳寶寶未添加鐵質的副食、腸胃病、飲奶量過多同時未攝取足夠鐵質食物等。

要預防幼兒缺鐵性貧血，可以在嬰兒4至6個月大時提供含鐵質的嬰兒米糊及逐漸加入肉泥，同時每天提供維他命Ｃ豐富的蔬果如菠菜、橙、藍莓等。而１歲後，可以開始限制兒童的飲奶量，多鼓勵進食固體食物。

另外，動物性鐵質來源包括紅肉如牛肉、豬肉、肝臟；海產類如蠔、蝦或蜆等，較容易被身體吸收。而植物性鐵質來源包括穀物類如糙米、燕麥；堅果類如杏仁、花生或芝麻等；綠葉蔬菜如菠菜、黑木耳等，需要配合豐富維他命C的食物如橙、奇異果、西柚等來增加鐵質吸收率。

補鐵食物｜營養師推介9大補鐵食物

食物 每100克（熟） 鐵質（毫克） 牛肉 2.6 豬肉 1.2 雞肉 1.3 吞拿魚 1.5 蜆 27.9 蠔 9.2 雞蛋 1.8 紅腰豆 2.9 菠菜 3.6

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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