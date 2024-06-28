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巨匠殞落｜《金田一》聲優松野太紀腦出血離世終年56歲　醫生：4大腦中風特徵要留心

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【松野太紀／腦出血／腦中風／金田一／犬夜叉／離世/金田一配音員/金田一聲優/金田一一】日本知名聲優松野太紀近日腦出血離世，終年56歲。松野太紀曾擔任多部知名動畫的配音員（聲優），包括《金田一少年之事件簿》、《犬夜叉》、《遊戲王GX》等，於26日傳出離世消息，隔日由其所屬聲優事務所發表訃告，證實病逝。

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日本知名聲優松野太紀腦出血離世

日本知名聲優松野太紀於10歲時，首度為《小王子》1978年日本版動畫進行配音，正式以聲優出道，其後於1997年擔任《金田一少年之事件簿》動畫主角金田一一的聲優，一直到2016年動畫完結，成為他最具代表性的聲音演出角色。松野太紀也曾為多部知名動畫擔任聲優，包括《犬夜叉》鋼牙、《遊戲王GX》萬丈目准、《數碼暴龍DS》亞古獸等，近年亦有參與多部舞台劇和濃裝劇演出，以及在「日本芸術専門学校」擔任聲優藝能科的導師。

綜合外媒報道，周三（26日）起網絡上開始傳出松野太紀因病離世的消息，最終於27日其所屬聲優事務所「青二Production」發表訃告，證實松野太紀於26日因右側腦出血逝世。

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同場加映：

工作過勞丨研究指每周工作55小時或以上　腦血管疾病風險增35%男士特別高危

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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