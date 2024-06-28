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歐國盃16強誕生！西班牙德國最強勢  奧地利具黑馬本色

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發布時間： 2 小時前

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經過36場小組賽激戰，2024歐國盃16強晉級球隊悉數誕生！星期六深夜起將展開16強淘汰賽，場場生死大戰，球迷萬勿錯過。

暫時今屆歐國盃的一大特色除了多烏龍波外，就是補時階段多波入，至今已經有9個下半場補時入球的出現，已追平2016整屆的紀錄，當中不乏絕殺或絕和，例如意大利在分組賽最後一仗98分鐘追和克羅地亞一比一。因此球迷可善用馬會的「派彩快」功能，就即場盈利中的注項提早結算派彩，鎖定利潤，避免夜長夢多，出現改變戰局的補時入球。

綜觀16支晉級球隊，傳統強隊都能順利出線，當中有盡展皇者風範的強豪，亦有未踢出應有水準，跌跌撞撞地闖進下一圈的勁旅，加上幾支予人驚喜的黑馬球隊，可以預期16強激鬥將更為緊張刺激。

在展望決賽雄師之前，先回顧一下分組賽之最：

最對辦球隊：西班牙、德國

傳統強隊中，西班牙被公認為最具冠軍相。身處死亡之組竟然輕鬆地全身而退，3戰3勝入5球失0球，顯示攻守兼備的實力。年青新星也馬和歷高威廉斯個人突破能力強勁，前者更以16歲338天成為歐國盃最青年上陣和助攻球員，狂牛軍如能保持分組賽水準，實屬奪標大熱。

東道主德國以2勝1和戰績拿下首名，首戰狂勝蘇格蘭展示強勁攻力，兩大皇牌穆斯亞拿和穫斯皆有上乘表現，前者暫以2入球暫居射手次席，集合天時地利人和的德國隊，無懼任何對手。

最驚喜球隊：奧地利

與法國和荷蘭同組的奧地利，被看低一線之下不但突圍而出，更搶佔首名出線，令人意外。總結3戰表現，奧地利僅因烏龍球不敵法國，其後連勝波蘭和荷蘭，表現極具說服力。

最失望球隊：英格蘭

大熱門英格蘭擁有多位歐洲豪門攻擊手，華麗鋒線被視為其中一支攻擊力最強的球隊。但分組賽3仗表現每況愈下，卡尼、比寧咸、科頓、沙加等攻擊球員各自為戰，毫無火花，加上領隊修夫基戰術和用人保守，雖然英格蘭仍然取得首名出線，但表現令人大失所望。

預測決賽組合

從淘汰賽晉級表所見，多支傳統強隊同處上線，包括德國、西班牙、法國、葡萄牙和比利時，惡戰難免。英格蘭、意大利和荷蘭則位處下線，將會接受多支黑馬包括奧地利、瑞士和羅馬尼利的挑戰。球迷從下表可預測決賽組合，一考眼光。

決賽大熱組合：西班牙 vs 意大利

兩大熱門西班牙和德國極有機會在8強相遇，德國雖有主場之利，西班牙攻守卻更見平衡，小組賽未失一球可見防守之穩固，西班牙可稍為看好，4強不論面對葡萄牙、法國或比利時，也有力再晉一級，躋身決賽。

衛冕的意大利，小組賽僅以一球不敵西班牙，面對阿爾巴尼亞和克羅地亞則從後追上，反映意軍具備抗壓力和旺盛鬥志。在荷蘭、英格蘭等強隊表現不似預期之時，有力重溫上屆美夢，直闖決賽。

其他大熱組合：德國 vs 意大利、法國 vs 意大利

決賽次熱組合：德國 vs 英格蘭

歐國盃主辦國有多次躋身決賽的記錄，例如2004年葡萄牙、2016年法國，以及2020年舉辦決賽的英格蘭，相信結合天時地利人和之下，擁有不俗戰鬥力的德國或可藉主場優勢一舉打入決賽。

英格蘭雖然在分組賽表現一般，但向來慢熱的英軍在2020年歐國盃也在分組賽表現失色，進入淘汰賽後卻脫胎換骨，直闖決賽。或許英格蘭刻意留前鬥後，在淘汰賽才發力，加上其餘各支對手各有優劣，英格蘭打入決賽的機會仍高。

其他次熱組合：西班牙 vs 英格蘭、法國 vs 英格蘭

決賽黑馬組合：葡萄牙 vs 奧地利

2016年冠軍葡萄牙在分組賽連勝2場篤定首名出線，第3場派遣副選上陣才不敵新丁格魯吉亞，參考價值有限。事實上，葡萄牙實力雄厚，中前場攻擊手選擇多，並非依賴C朗一人，只要他們專注比賽，無懼西班牙、德國或法國等強隊的挑戰。

本屆最大驚喜球隊奧地利，在逼搶大師漢歷克調教下，在分組賽展現高強度的壓迫力，令擅於傳控的法國和荷蘭也疲於奔命，實力可見一斑。加上歐國盃不時有黑馬闖入決賽甚至奪標，例如1992年的丹麥、1996年的捷克、2004年的希臘等，奧地利只要發揮所長，或許能夠以黑馬姿態闖入決賽。

其他黑馬組合：法國 vs 奧地利、葡萄牙 vs 荷蘭

更多決賽組合相關賠率，請按此瀏覽

4年一度歐洲球壇盛事，除了留意淘汰賽戰況和決賽組合之外，淘汰賽期間比賽戰局千變萬化，而且今屆不少強隊英格蘭法國及意大利等半場比賽都比較慢熱，球迷們可善用馬會的「即場讓球主客和」及「即場／加時讓球」新選擇，看清形勢投注。

以英格蘭對斯洛伐克為例，近三次雙方交手半場皆和波收場，但有兩次英格蘭最後都能取勝，若球迷認為英軍會延續今屆慢熱的本色但最終能贏波，可考慮上半場中段甚至半場和波時才下注即場英格蘭「讓球」或「讓球主客和」主勝。假設開賽後30分鐘紀錄仍是0:0，而即場開出讓球為英格蘭（-0.5/-1），球迷投注英格蘭（-0.5/-1）讓球主勝，最終英格蘭贏兩球或以上的話，則代表勝出並獲全部派彩。假如英格蘭最後僅勝一球的話，則半注勝出，半注退還本金。相反最後英格蘭未能在90分鐘法定時間勝出的話，代表該投注未能勝出。

有關更多「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」的基本玩法，請按此瀏覽

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