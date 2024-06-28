移民英國｜移英港媽8歲兒子慘遭歧視　被當眾取笑「華人樣」1句話極侮辱

▲ 移英港媽分享自己及兒子曾被種族歧視的經歷，教導兒子應對歧視問題的心態。

【移民英國/BNO/移民/歧視/家庭教育】近年不少港人家庭選擇移居英國，不過人在異鄉，若面對陌生人的惡言相向和歧視，又應該樣處理呢？近日就有一位港媽KOL拍片大呻，自己及兒子曾被種族歧視的經歷，年僅8歲的兒子慘被同學取笑侮辱。她藉此回答網民疑問，亦教導兒子應對歧視問題的心態，獲網民激讚她教導有方。

最新影片推介：

移民英國｜8歲混血兒子慘遭歧視

近日，移英港媽KOL（Glady）在其YouTube頻道「The Reynolds Family」發表一條Q&A新影片，標題為「混血兒子移民英國後被當眾羞辱和恥笑！亞裔在歐洲應該如何應對這些問題？能真正融入白人圈子嗎？」，分享自己和兒子在英國曾經被歧視的真實經歷。

▲ 最近Gladys年僅8歲大的兒子Noah遇上歧視事件，亦令她鼓起勇氣公開談及較為敏感的種族歧視話題。（YouTube：「The Reynolds Family」影片截圖）

最近她年僅8歲大的兒子Noah遇上歧視事件，亦令她鼓起勇氣公開談及較為敏感的種族歧視話題。就在兒子參加興趣活動時，兒子向港媽表示「有人問我為什麼我長得像華人？我就說因為媽媽是香港人」，卻換來冷嘲熱諷取笑並問「乜嘢係香港」。

移民英國｜港媽教孩子「不要放在心上」

Gladys意識到自己和兒子都是華人身份，「在外地免不了會面對種族歧視的問題」，面對不公平的對待，她自覺需要教導兒子如何去應對別人的歧視。港媽認為最重要是要教孩子「做一個有自信的人」，即使遇到不友善的人，都要自愛、以自己的身份為傲。

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她明白兒子被同學嘲笑難免會不開心，她鼓勵「唔開心要喊嘅話，比佢哋喊」，當兒子抒發過後，會向兒子分析同學的言論未必針對他，可能只是未聽過哪裡是香港。而Noah亦很懂事，大方表示不會「放在心上」。

Gladys 教導兒子，若果真的有人惡意欺負自己，安全情況下要告訴對方，「咁樣係唔啱㗎，你唔可以講呢啲說話，盡量保持冷靜」，表達完之後就應該轉身離開。

世界有很多人不需要理由去傷害別人，我們要做的是盡量不被這些人影響，忘記這些不開心的事，不被他們影響，繼續開開心心生活，就不會被他們得逞 。

移民英國｜網民：爸媽教得好！

影片發佈後，網民紛紛湧入留言區激讚港媽教導有方，「多謝你分享自身嘅經驗，覺得身為你嘅孩子好幸運」、「很欣賞你和你的家人，真的很堅強」。更多網民留言點擊以下圖片：

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影片來源：YouTube「The Reynolds Family」

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