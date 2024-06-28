家居消暑｜公屋男擺8把風扇陣全方位狂吹　專家教風扇吹3個位就夠涼

▲ 公屋男擺8把風扇陣全方位狂吹，專家教風扇吹3個位就夠涼。

本港持續酷熱，天文台在周四（6月27日）錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄。炎炎夏日長開冷氣，但收到電費單時好「肉赤」。有公屋港男則在家中擺「風扇陣」，開齊8把風扇，務求全方位送風。不過，風扇數量愈多，是否就愈涼爽？前天文台台長林超英曾分享家居降溫法，原來用風扇吹3個個位置已經夠涼。

最新影片：

港男家中擺8把風扇陣降溫

有網民在Facebook群組「公屋討論區」發佈影片，分享在家中擺出「風扇陣」，可見他在客廳放有1把座枱扇，又在枱面、枱底等位置擺放USB風扇仔、手提式風扇，總共開足8把風扇，360度全方位吹風。

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影片引來不少網民討論，有人認為樓主一次開足8把風險，用電量其實亦不少，又擔心有安全問題，「一陣爆炸，得不償失，好好地開一陣冷氣仲好」、「睇到都驚，一陣電力負荷過重漏電仲大鑊，點解唔裝冷氣，熱天無冷氣日子點過」。

另外，有網民亦分享經驗，透露自己家中沒有安裝冷氣，但要涼爽其實不難，「第一件事必須通風，你瞓覺張床可以用涼墊，屋企少啲雜物，反而風扇電器係唔使多㗎，你插咁多電器咪熱囉，仲要得閒洗下風扇」。

林超英教家居「無冷氣」消暑4式

前天文台台長林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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風扇吹3個位置最有效降溫

林超英曾分享用風扇仔降溫，關鍵是準備兩把風扇仔，睡覺時一把吹向頭，另一把吹膊頭，工作時則吹頭及上半身，製造出來的氣流便足以令體感溫度下降。

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