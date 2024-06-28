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美國研究｜常飲樽裝水恐增患糖尿病風險　專家：用2材質更安全【附拆解塑膠水樽底部編碼】

食用安全

發布時間： 9 小時前

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【糖尿病／膠樽／塑膠／BPA／致癌／美國研究】夏日炎炎，不少人外出時會購買樽裝飲料解渴消暑。近日有美國研究團隊指出，膠樽含BPA化學成分，常飲用會增加患上糖尿病風險。研究團隊建議，市民可轉用兩種材質製造的水樽，減低人體接觸BPA的機會，降低患糖尿病風險。

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BPA或減低胰島素敏感度

據英國《獨立報》報道，美國加州理工州立大學（California Polytechnic StateUniversity）近日在《糖尿病》（Diabetes）期刊發表一項研究結果，研究團隊首次證明，塑膠水樽常見化學物質BPA會降低人體對胰島素的敏感度，經常飲用或會增加患上糖尿病的風險。在是次研究中，40名健康成年人被隨機分配接受安慰劑，或每天接受每公斤體重約50微克的BPA（是美國環境保護署（EPA）目前認定的安全劑量）。

增患糖尿病風險　使用２材質更安全

研究結果發現，服用BPA的測試組4天後對於胰島素的反應降低，而安慰劑組並沒有變化。故此，研究團隊得出結論，認為BPA可能降低人體對於胰島素的敏感程度，容易導致身體處於高血糖狀態，增加患上糖尿病風險。據了解，以往有流行病學研究發現，BPA會破壞人體荷爾蒙，增加患上心血管疾病及二型糖尿病的風險，更加會影響男女生殖能力。

研究團隊建議，可使用不銹鋼或玻璃材質的器皿代替膠樽，減少人體接觸BPA的機會，從而減低患上糖尿病的機會。

拆解樽裝飲品膠樽底部編號

本港食物安全中心和消委會亦曾經發表文章，拆解樽裝飲品膠樽底部的編號，釋出市民對於塑膠樽裝飲料有毒的疑慮。

相關文章：美國研究｜實測3大牌子樽裝水 每公升含24萬塑膠微粒 攝入可入血上腦侵襲心臟

重用膠水樽9大貼士

  • 近年市民多關注環保，開始有重用膠樽的習慣。綜合食物安全中心及消委會建議，重用PET膠水樽的市民應注意以下事項：
  • 1. 檢查膠樽，確保沒有破損，選擇內壁和底部平滑、凹凸面較少的水樽，並定期更換。
  • 2. 如發現水樽變色、爆裂、有異味，或對其衞生狀況有懷疑，不應繼續使用。
  • 3. 徹底清潔膠樽，並確保樽內完全風乾，才可使用。
  • 4. 把膠樽注滿前，應先徹底清洗和弄乾雙手，避免交叉污染。
  • 5. 再用膠樽應以類似原來用途為原則，例如膠樽在購買時是載水，再用時不要用作盛載其他液體或飲料，不適宜用來盛載醋或油等物質。
  • 6. 待水或飲料變涼後才注入膠樽。
  • 7. 如原來的產品上註明「避免受陽光照射」，再用膠樽時亦應遵守有關指引。
  • 8. 注入清水後，應盡快飲用；飲用時，不要與他人共用膠樽，因唾液能傳播病菌，引起疾病。
  • 9. 清潔時可考慮用軟毛刷配合洗潔精洗擦水樽內壁和底部，再用清水徹底洗淨才使用。

11款安全天然礦泉水 1款上月驗出含錳

生物科技公司「水中銀」在2018年曾搜集11個知名品牌的天然礦泉水進行生物測試，全部通過安全檢測要求。但水中銀提醒，市面不少膠樽都標榜不含化學物雙酚A(BPA)，但其替代物同樣可干擾荷爾蒙，影響生殖及發育；市民亦應盡量避免在街檔購買被太陽直射的樽裝水，因為有機會令更多化學物從塑膠遷移至水內。

惟今年5月美國一款知名礦泉水品牌Fiji Natural Artesian Water特定批次被驗出含有3種細菌及「錳」，上周廠商緊急回收市面上190萬枝樽裝水，發言人指事件未構成任何健康或安全風險，之後將定期進行測試以確保安全。

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