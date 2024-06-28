攜物離獄｜鄒家成涉經律師寄投訴信被控　裁判官裁定表證成立

▲ 鄒家成涉經律師寄投訴信被控，裁判官裁定表證成立。（資料圖片）

涉47人初選案被還押的被告之一鄒家成，疑被懲教署禁止收取書籍，鄒經律師將投訴信帶離監獄寄出，兩人一同否認1項將未經授權的物品攜離監獄罪，案件今（28日）於西九龍裁判法院續審。辯方陳詞指，早前兩名懲教職員供稱信封需要申請及批准才可以帶出，惟這並非《監獄規則》的規則，辦方認為這只是懲教署的指引，違反懲教署指引並非犯罪。裁判官聽罷陳詞後，裁定兩名被告表證成立，兩名被告不選擇自辯，裁判官將案件押後至7月2日進行結案陳詞。

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被告鄒家成（27歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師），同被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪。兩人被控於2023年5月2日，在香港將1份未經授權的物品攜離監獄，即1份文件。

裁判官甫開庭即問及控方，現時控方證供是指鄒正式問及懲教職員拿投訴表格，而職員再將表格交予鄒時，表格是否屬獲授權物品，而若屬沒有獲授權物品，則在那個時候才是。

控方則陳詞指，控方立場是懲教署在4月28日將表格交予被告時，表格是授權予被告，但沒有授權被告寄出，因當時仍有程序尚未完成。至鄒於5月2日填妥表格後，當時仍需通知懲教署才可寄出。

辯方則表示，控方明顯錯誤理解《監獄規則》，因為懲教署根本無權作上述授權，而且條例限制只要在囚人士將信封寄予指明人士，就可以寫及發出。

辯方續指，早前兩名懲教職員供稱信封需要申請及批准才可以帶出，惟這並非《監獄規則》的規則，這只是懲教署的指引，違反懲教署指引並非犯罪。

裁判官聽罷雙方陳詞後，裁定兩名被告表證成立，兩名被告不選擇自辯，裁判官將案件押後至7月2日作結案陳詞。

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記者：梁錦麟