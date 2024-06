猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜

▲ 《猜猜我是誰》揭「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強在兩年前病逝,終年74歲。

由方東昇及黃曉瑩主持TVB節目《猜猜我是誰》在昨晚(6月27日)播出的第4集,為大家帶來轟動一時的紙盒藏屍案主角歐陽炳強最新消息—歐陽炳強因病過身,終年74歲,引來有網民好奇無綫為何於歐陽炳強離世後兩年才曝光死訊。

原來團隊早於2020年拍攝《尋人記》期間,已初步接觸過歐陽炳強,採訪跟進過程長達4年,歐陽炳強在多次面見和電話通話中,均堅稱無辜,但因明白到法律上要翻案機會微乎其微,加上不希望現身受訪影響家人,所以要求團隊在他百年歸老後才公開討論內容。

由於歐陽炳強離世前失聯,製作組要反覆確認離世消息,所以報道於歐陽炳強過身兩年後才曝光。

猜猜我是誰丨方東昇黃曉瑩推出新節目 新聞小花陳語翹馬敏玉加盟

▲ 方東昇及黃曉瑩主持TVB節目《猜猜我是誰》。

製作組透露,歐陽炳強當年主動向採訪團隊提供精神報告、社會福利報告、個人法律文件及私人生活資料,由於當中涉及不少個人敏感資料,可能影響家屬及其他人,所以製作組只公開部分內容。

製作組指歐陽炳強憶述案件時,感謝審訊期間為他四出奔走的人,特別是替其辯護的大律師胡鴻烈和湯家驊。

對於有釋囚受訪時指曾有人在獄中問歐陽炳強為何不把紙箱棄置到較遠位置,當時歐陽炳強的回答是:「那麼重,怎麼搬得動」,採訪團隊曾就事件求證歐陽炳強,歐陽炳強堅決否認曾經有以上對話。

歐陽炳強還主動向採訪團隊提及曾在獄中接受明珠台記者訪問,不過當時沒甚麼人知道他就是歐陽炳強,相關片段於昨晚播出的節目中再度曝光,背向鏡頭的歐陽炳強以英語受訪,接連說道:「I don’t really want to kill her(我真的不想殺她)」、「I don’t want to kill her(我不想殺她)」。

