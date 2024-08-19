冷氣機｜冷氣唔凍補雪種無用？　專家揭開真相教1招解決【附開冷氣慳錢貼士】

▲ 冷氣唔凍無需補雪種，專家教1招解決。

【冷氣機/雪種/冷媒/冷氣病/冷氣慳錢/風扇】冷氣久用變得不涼快，好多人會添加「雪種」以解決問題，但其實是錯誤想法！台灣冷氣機維修專家在抖音（TikTok）曾拍片解釋冷氣機不冷的原因，並表明不需要浪費錢補加「雪種」，只要1招即可解決問題。

冷氣機｜補雪種「治標不治本」 專1招解決冷氣唔凍

台灣冷氣機維修專家「世華師傅」曾在抖片分享影片，解釋「為什麼冷氣不用補冷媒（雪種）」，並形容「冷媒沒有漏掉，是一輩子都不會漏」。他指「冷媒」是封閉系統，如果「冷媒」漏掉，即表示管路有腐蝕破洞的情況，即使補「冷媒」，也會在短時間內再度漏掉，以致要花費大量金錢不斷維修。他建議如果有管路腐蝕的問題，就要考慮換冷氣機，「不用再浪費（補雪種）的錢」。

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影片引來一批網民討論，指「長知識」，並大讚師父專業，又表示「真的好多人不知道，以為冷媒是消耗品，以前因為漏小洞，可能補1下可以撐過暑假就好，現在全球暖化，一整年沒幾天冷的，補冷媒真的是一直花小錢」、「冷氣機10內可以考慮補1下雪種」、「以往換過幾次雪種，想不到是白白送錢」。

「世華師傅」也有在留言補充，除了管路腐蝕漏，還有很多原因導致漏「冷媒」，不過影片所述的是常見原因。

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冷氣機｜台電教1招冷氣慳電法

夏天大家為了可以快速降溫，會將冷氣溫度調低，台電早前就在Facebook專頁發文，教一招可以慳電之餘，還可以提升冷氣效能。台電表示，可以將風扇放到冷氣的出風口下方，並呈45度仰角擺放，以房內最長對角處，朝室內中央位置吹，讓扇葉可以捲進冷空氣，吹散室內的熱空氣，同時這樣的擺位也可以促進空氣對流，加快調節室。

另外，台電亦指，大家如果想慳電，建議將冷氣調至26至28度，因為每調高1度，便可減少6％的電力。同時將冷氣出風位調至向上吹，再配合風扇的擺位，便能慳電慳錢。

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冷氣機｜長吹冷氣可致面癱

夏天炎熱，冷氣機當然越低溫越好，不過家長要留意長期吹冷氣和風扇，有機會出現「冷氣病」！

註冊中醫師陳俊傑以往接受TOPick訪問時，表示冷風直吹身體任何位置都會有影響，甚至面癱。

1.頭頸部

可致長期頭痛、頭暈或頭麻，也較易感冒。痛症可無間斷出現，嚴重會影響睡眠、精神難以集中，；若吹一段短時間，可稍飲薑水、香茅茶，助驅寒暖胃。若坐正風口位，可加塊冷風檔避免直吹，或索性調位。

2.胃腹部

會出現肚瀉、肚痛，或加劇經痛，另外也有機會胃納不佳、腰痛等。若女生穿露臍裝，在室內運動場跑步，氣血運行得快，則沒太大影響，但休息時應用雙手或衣服擋肚，為其取暖，避免腹部受涼。

3.臉部

歪嘴、雙眼難以閉合，半邊臉癱瘓動不了、流口水等。香港人一方面休息不足、抵抗力差，壓力又大，再加上冷氣開得大，面癱最近愈來愈普遍。

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3大招數預防「冷氣病」

另外，註冊中醫師陳宇傑曾分享了3大貼士預防「冷氣病」。

1.頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖

暴露在外的身體部位容易愛冷風侵襲，以上幾個部位需特別留意，尤其是體質虛寒的人。

2.調節體溫後才進冷氣房

進入有冷氣的空間前，可給自己一個緩衝時間，讓體溫慢慢調節、適應，避免一下子讓身體

承受溫差太大的等風險。

3.吹冷氣前先抹乾汗珠

建議進入冷氣地方前，先用毛巾擦乾身上的汗珠。在戶外時，將毛巾掛在衣服與後背皮膚中間，吸乾汗水。避免進入冷氣房時，快速變冷的汗珠刺激身體。

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