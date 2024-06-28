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前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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前「東張女神」過檔HOY TV！

利穎怡（Joan）於2022年9月離開《東張西望》後轉型當演員，期間利穎怡曾參演《本尊就位》、《飛常日誌》以及《隱門》等劇集，惟戲份不多，近日零工作的她曾於IG透露被監製游說重返《東張》。

利穎怡 ：頹夠啦

今日有報導指利穎怡將離巢無綫轉投HOY TV，日前她於IG分享黑白獨照，帖文內容似乎暗示工作有新動向，當中她寫道：

#夏至，懸念完了
所有激勵的話，配上實際行動才有意義。
fear kills more dreams than failure ever will

#多謝好多正能量人給我的推動力
#利穎怡 #starttoday #pushyourself
#頹夠啦 #雨都停啦

不少網民留言鼓勵利穎怡，叫她工作上加油，若傳聞屬實，未知利穎怡轉投HOY TV會否「從操故業」，擔任「一線搜查」的主持呢！

前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民

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曾為多位女星任替身

畢業於多倫多大學經濟學系的利穎怡，曾於中大修讀表演藝術系課程，畢業後不想繼續從事公關工作，利穎怡遂考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

利穎怡曾多次擔任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，她曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因為家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員。

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