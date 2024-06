前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦

利穎怡(Joan)於2022年9月離開《東張西望》後轉型當演員,期間利穎怡曾參演《本尊就位》、《飛常日誌》以及《隱門》等劇集,惟戲份不多,近日零工作的她曾於IG透露被監製游說重返《東張》。

利穎怡 :頹夠啦

今日有報導指利穎怡將離巢無綫轉投HOY TV,日前她於IG分享黑白獨照,帖文內容似乎暗示工作有新動向,當中她寫道:

#夏至,懸念完了

所有激勵的話,配上實際行動才有意義。

fear kills more dreams than failure ever will

#多謝好多正能量人給我的推動力

#利穎怡 #starttoday #pushyourself

#頹夠啦 #雨都停啦