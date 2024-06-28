白飯過敏｜豪門新抱郭碧婷自爆對白飯過敏　醫生：嚴重恐過敏性休克死亡

▲ 豪門新抱郭碧婷自爆對白飯過敏，臉部長爛痘嘴巴潰瘍，醫生：嚴重恐過敏性休克死亡。

【食物過敏／白飯過敏／郭碧婷／向佐／過敏性休克／皮膚過敏】過敏後果可以很嚴重。台灣女星郭碧婷在2019年與向華強兒子向佐結婚，育有一子一女。郭碧婷早前在節目上自爆，對白飯過敏，而且會臉部長爛痘、嘴巴潰瘍，甚至出現嘴角撕裂。有醫生指出，對白飯過敏體質確實存在，嚴重可能會導致過敏性休克死亡。

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郭碧婷自爆對白飯過敏

近日，郭碧婷在内地綜藝節目《乘風2024》的花絮片中透露，自己是「白飯過敏」的特殊體質。她表示，以前以為自己是青春期，臉部會長爛痘、嘴巴潰瘍，最嚴重的一次甚至出現嘴角撕裂，後來前往醫院檢查，才發現致敏原是「米飯」。

對此，不少網民都驚訝竟有人會對白飯過敏，「第一次聽到米飯過敏」、「真的大千世界無奇不有」。台灣雙和醫院風濕免疫科醫生高瑞鴻表示，白飯過敏是食物過敏的一種，因白飯中某些成分引起過敏反應。雖然白飯過敏在亞洲較少見，但某些特定地區或族群的過敏風險可能會增加。

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嚴重過敏反應恐導致休克死亡

高瑞鴻醫生指，白飯過敏症狀與其他過敏反應類似，包括嘴腫、眼睛熱腫癢、皮膚癢、噁心嘔吐、血管性水腫、血壓降低等，嚴重的過敏反應甚至可能導致過敏性休克，危及生命。

而對白飯過敏的人，症狀出現速度和嚴重程度也因人而異。至於白飯分量的多少是否會引起過敏，高瑞鴻醫生解釋，一粒米飯或一碗飯會引發的過敏狀況，沒有一定的明確數字，因不同病患的身體狀況有所差異。

治療及預防食物過敏

高醫生表示，對白飯過敏的人較少見，相較之下，對蝦蟹、花生、堅果過敏的人較多。如果有白飯過敏家族史，或者回顧過敏史，懷疑自己對某種食物過敏，可透過專業醫療人員進行抽血做過敏原檢測，確認引發過敏反應的過敏型抗體。

針對白飯過敏的治療，高醫生指，如果過敏反應主要表現為皮膚癢，可以使用抗組織胺藥物治療；但如果出現心跳過快、呼吸急促、血壓降低等嚴重症狀，應盡速至急診就醫治療。

他建議，食物過敏患者應避開已知的過敏原，外出用餐前必須先調查餐點的內容物，以免誤食引發過敏症狀。他還特別提醒，若已知自己對白飯過敏，建議完全避免食用，更不要挑戰自身極限吃大量白飯，以免得不償失。

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