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人事任命｜私隱公署宣布楊瓞仁加入科技發展常務委員會　任期至2026年

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 51 分鐘前

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香港科技大學計算機科學及工程學系講座教授楊瓞仁。

私隱專員鍾麗玲今日（28日）宣布委任香港科技大學計算機科學及工程學系講座教授楊瓞仁為私隱專員公署科技發展常務委員會的新成員，並再度委任現有成員工程師陳仲文。楊瓞仁及陳仲文的任期均為兩年，由2024年7月1日至2026年6月30日。

楊瓞仁為香港科技大學計算機科學及工程學系講座教授。他的研究興趣主要包括人工智能、電腦視覺、機器學習及圖型識別。楊瓞仁自2021年起連續四年獲得AMiner的AI 2000人工智能全球最具影響力學者嘉許提名。

香港生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文。

陳仲文為香港生產力促進局數碼轉型部總經理，領導網絡安全服務團隊，包括香港網絡安全事故協調中心。他在諮詢、公用事業和電訊行業擁有超過20年經驗，是一名資深的資訊科技顧問。他亦是香港電腦學會副會長及資深會員。

自2024年7月1日起，委員會的成員如下（排名以英文姓氏為序）：

  • 鍾麗玲（個人資料私隱專員）（聯席主席）
  • 蕭頴思（助理個人資料私隱專員（法律、環球事務及研究））（聯席主席）
  • 陳仲文
  • 張偉倫
  • 劉偉經
  • 李嘉樂
  • 立法會議員黃錦輝
  • 楊瓞仁（新成員）
  • 姚兆明

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