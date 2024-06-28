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產後脫髮︱25歲物理治療師產後脫髮露大片頭皮　中醫調理3個月補腎健脾重生秀髮

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 9 小時前

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25歲治療師產後脫髮露大片頭皮，中醫調理3個月補腎健脾重生秀髮。

【產後脫髮／產後斑禿／脫髮治療／中醫】大部分媽媽在產後都會面臨脫髮問題，氣血不足及壓力等因素，其實加以調理，就能促進頭髮生長。一名女治療師在25歲時生下女兒，之後便面臨持續長達5年多的產後脫髮困擾，每天洗頭時頭髮大把脫落，出現斑禿；她最終求助中醫，僅用了3個月治療，已明顯重生秀髮。

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註冊中醫師陳嬿珺向TOPick分享案例：患者是一名物理治療師，25歲時候誕下一女兒，就遇到了明顯脫髮問題，更持續長達5年多。患者曾嘗試更換洗髮水，用生髮水、吃西藥、頭皮治療，均效果不佳。加上患者工作忙碌，又要照顧孩子，壓力非常大。每天洗頭時，她都發現頭髮大把掉落，脫髮量逐漸增加，最終形成了斑禿，頭頂露出大片頭皮。

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求診中醫 認清3方面脫髮因素

患者對脫髮問題感到困擾和焦慮，終在今年2月求診中醫。醫師為她進行了詳細的問診和觀察，發現患者除了脫髮以外，還出現腰痛，牙痛，睡眠不足等情況。最後，中醫診斷患者是「壓力性腎虛型產後脫髮」，造成的主要原因有3方面：

1. 氣血不足

  • 產後女性體力消耗大，脾胃功能相對虛弱，導致氣血運行不暢，影響頭髮的營養供應，導致脫髮。

2. 腎虛陽虧

  • 懷孕和分娩過程耗損了女性的腎氣。腎主骨髓，經常有牙痛的情況，也是腎氣虧損的表現。

3. 肝郁氣結壓力大

  • 患者本身任職醫療行業，經常壓力很大，導致肝鬱氣結。「肝藏血」，血液不能上輸於頭，導致脫髮。

3個月治療重生秀髮

了解病因後，醫師對症下藥，分別用中藥內調、頭皮微針及耳穴激活，讓患者慢慢擺脫脫髮問題。醫師首先處方溫補腎陽的中藥，包括：知柏地黃丸、加味逍遙丸、側柏葉、杜仲，功效補腎健脾，疏肝解鬱，促進頭髮的生長。

另外，建議患者調整飲食，選擇易消化、富含營養的食物，尤其是補脾益氣食物例如：蓮子、山藥、雞肉等，改善脾虛問題。

最後，中醫認為，刺激特定的穴位可以促進頭髮生長，因此加以頭部局部微針治療及耳穴治療。

患者如是堅持治療，按時服用中藥方劑，定期回診，同時注意均衡飲食，適量運動，保持良好的生活習慣，減少壓力。僅3個月，頭髮問題已大大改善。

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