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畢業寄語丨老是強調「我已經很努力」的打工仔 公關達人：只有苦勞無功勞隨時被替代

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發布時間： 13 小時前

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《愛回家》劇照

每年下學期完課即是有學生畢業之時，我有種責任完成、要放（手）給他們下山的感覺，臨別之前，總仍是千言萬語，因為外面的世界不會無限善待和包容一個人，他們愈早知道這個真相，愈能預早裝備好自己。每年這個時候，我都跟他們說一些話，這是我今年說的話：

一、有韌力自然有魅力，內在（包括知識、腦袋、視野、品格、涵養、修為、格局、底氣）托不起外表的話，人家埋身一兩句話就看得出虛有其表。內在工夫要靠一個人有韌力地、從失敗中持續修練。

二、每個人都有死穴，與人相處的智慧，是懂得明瞭每個人的死穴（界綫和底綫），懂得看破而不拆破，相處就知分寸。

三、要求人家另眼相看前，先問自己有何籌碼？做事不醒目、態度不積極、不合群、不屑做跑腿、蝕底即拆天，毫無栽培值和籌碼，憑乜講條件？

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四、投身社會，要逐步憑實力賺取別人信任、尊重和喜愛。世間上無論你幾不濟和討厭，無條件地愛你、包容你、原諒你、再次接納你的人，只有你父母。其他人絕對不會。

五、若常要向人解釋工作為何做不到或辦不好，那你就是別人眼中的負資產和豬隊友，甘於長期做老鼠屎的話，就別怨上司偏心、同事針對。

同場加映10個極品上司的行為

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六、老是強調「我已經很努力」的人，即甚麼強項也沒有，只能賣「勞力」、「悲慘」或「同情」。長期給人只見到「苦勞」、卻沒有甚麼「功勞」的人，隨時會被替代。

七、不需要宗教信仰，每個人都需要「修行」，修自己的「行為」：不講是非、不毒舌、不兩舌、不說話多過做事。

八、外面的世界縱然不全是美好，但你的世界是否美好則由自己決定和創造。做一個令家人、伴侶和朋友都開心有你存在的人。用十年時間去做以上的事，那就是你們十年後的籌碼。在外跌痛了不用怕，隨時回來，我的辦公室永遠有給你們抖氣的角落。

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撰文 : 利嘉敏

職場文化 中小學教育 畢業

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