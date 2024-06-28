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7月1日優惠｜開心購物節7.1開鑼送燕窩飲品+保濕霜　一文睇盡逾300項免費禮遇

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 13 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

第二屆香港開心購物節在7至8月暑假期間舉辦，逾160個品牌、逾5,000間商舖，透過Payme等平台，發放超過300項、總值達12億元的免費禮品和消費禮遇。

香港零售管理協會繼2023年舉辦首屆「香港開心購物節–食玩買返晒來 」，今年再接再厲，在7至8月暑假期間舉辦第二屆香港開心購物節，逾160個品牌、逾5,000間商舖，透過Payme等平台，發放超過300項、總值達12億元的免費禮品和消費禮遇，涵蓋個人護理、化粧品、電訊、電器、衣飾、餐飲等，免費禮遇將透過兩大平台包括AlipayHK及AR LENS發放，部分優惠毋須額外消費即可領取。 

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香港開心購物節2024將於7月1日至8月31日舉行，當中透過兩大平台包括AlipayHK及AR LENS發放免費禮遇，包括大家樂憑劵任何惠顧即送凍/熱飲一杯（$15或以下）、肯德基免費享用絲滑熱奶茶、必勝客任何堂食/外賣自取惠顧即可免費享用香蒜肉絲意粉一客、星巴克免費升級中杯裝或以上之紅豆醇香鮮奶抹茶等百項免費禮品，為上屆的3倍，其中首次加入的貿發局更送出8月舉行的美食愽覽、美與健生活博覽，以及家電．家品．博覽，共4000張免費入場門券。

逾百項免費禮遇將透過兩大平台包括AlipayHK及AR LENS發放，此外透過Payme、BOC Pay、WeChat Pay HK等發放購物折扣優惠近190項。

此外，透過Payme、BOC Pay、WeChat Pay HK等發放購物折扣優惠近190項，包括周生生指定系列飾品推出7折、悦品酒店客房預訂設100元優惠、在鐵達時購買正價腕錶滿2,000元即減500元、Chevignon購買任何牛仔褲即減100元等。

同時購物節更推出體驗式禮遇，例如莎莎設「AR虛擬化粧」試玩，以AR了解產品並於指定時間化上職場妝容，若被星級化粧師選中，即可帶走總值1,000元的購物券。

今年更首次引入電商活動，將在7月10和11日舉行，香港9大主播平台包括Ohbaby Luxury名牌分店、Mixx Collection、獅生活直播購物台、筍貨價等進行直播帶貨，期望帶給大家不一樣的消費體驗，並與貿發局在八月舉行的「好物節」互相呼應，幫助業界拓展商機。9大主播平台，直播帶貨的貨品，包涵衣、食、保健產品、美妝、家電、珠寶鐘錶等，照顧生活上不同需要。

其他禮遇請瀏覽香港開心購物節網頁：【按此連結】

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