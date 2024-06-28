日本旅遊｜池袋芝麻街Cafe夏日限定Menu　七彩刨冰神還原角色造型

夏日消暑必備：刨冰！食冰除咗揀配料重要，外形都非常重要。今次位於池袋的芝麻街官方商店「SESAME STREET MARKET」就特別推出6款角色造型刨冰，更特別配搭呼應角色顏色的口味，一眼望去Menu整排七彩刨冰，超可愛！

6個角色包括Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Abby、Oscar、The Count都有專屬的刨冰，通通只需1,980日圓（約$96港元）就食得到！

紅通通的Elmo為經典的草莓牛奶味，Cookie Monster則以哈蜜瓜作基底，配上藍色雲呢嗱忌廉，就連最Signature的朱古力餅也在刨冰上，超可愛！

至於Big Bird，黃色當然是芒果，清甜口味愈食愈上癮。果味刨冰不只清新解暑，更食到啖啖果肉，大滿足！

Elmo、Cookie Monster和Big Bird是常駐口味，至於Oscar、Abby和The Count則為限定口味。Oscar是抹茶Tiramisu，Abby是蜜桃Cream Cheese、The Count則是巨峰提子，每款都心心眼。三款口味將分別於以下時間推出，想試的大家記得要留意了！

Oscar刨冰：6月27至7月17日

Abby刨冰：7月18至8月7日

The Count刨冰：8月8至9月1日

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芝麻街官方商店「SESAME STREET MARKET」

地址：「SESAME STREET MARKET」池袋太陽城Sunshine City店（東京都豐島區東池袋3-1 Sunshine City專門店街Alpa 1樓）

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