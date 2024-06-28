  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本旅遊｜池袋芝麻街Cafe夏日限定Menu　七彩刨冰神還原角色造型

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

夏日消暑必備：刨冰！食冰除咗揀配料重要，外形都非常重要。今次位於池袋的芝麻街官方商店「SESAME STREET MARKET」就特別推出6款角色造型刨冰，更特別配搭呼應角色顏色的口味，一眼望去Menu整排七彩刨冰，超可愛！

6個角色包括Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Abby、Oscar、The Count都有專屬的刨冰，通通只需1,980日圓（約$96港元）就食得到！

紅通通的Elmo為經典的草莓牛奶味，Cookie Monster則以哈蜜瓜作基底，配上藍色雲呢嗱忌廉，就連最Signature的朱古力餅也在刨冰上，超可愛！

至於Big Bird，黃色當然是芒果，清甜口味愈食愈上癮。果味刨冰不只清新解暑，更食到啖啖果肉，大滿足！

Elmo、Cookie Monster和Big Bird是常駐口味，至於Oscar、Abby和The Count則為限定口味。Oscar是抹茶Tiramisu，Abby是蜜桃Cream Cheese、The Count則是巨峰提子，每款都心心眼。三款口味將分別於以下時間推出，想試的大家記得要留意了！

  • Oscar刨冰：6月27至7月17日
  • Abby刨冰：7月18至8月7日
  • The Count刨冰：8月8至9月1日

 

點擊圖片放大
+6
+5

芝麻街官方商店「SESAME STREET MARKET」

地址：「SESAME STREET MARKET」池袋太陽城Sunshine City店（東京都豐島區東池袋3-1 Sunshine City專門店街Alpa 1樓）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠　飛大阪$268起早機去晚機返
11:28 2024/06/28
親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠　飛大阪$268起早機去晚機返
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈
13:45 2024/06/25
日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈

你可能感興趣

親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠　飛大阪$268起早機去晚機返
11:28 2024/06/28
親子遊機票｜HK Express快閃日本機票優惠　飛大阪$268起早機去晚機返
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈
13:45 2024/06/25
日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈
旅遊資訊 日本 著數優惠 玩樂 東京 日式料理 消費種類 甜品 甜品糖水

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞