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心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞

醫生診症室

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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【心肌梗塞/心臟病/腸胃炎/腹瀉/會計/過勞】積勞成疾，後悔莫及。內地一名40多歲男會計突然腹瀉，一晚狂瀉7次以為是腸胃炎，沒有即時去醫院。到翌日入院檢查時，發現是心肌梗塞，立刻被送入深切治療部搶救，惟最後因為延遲求醫，終不治離世。其家人悲痛表示，死者生前沒有大病痛，僅是因為工作和生活緣故，偶爾會慨嘆生活很勞累。

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以為腸胃炎一晚狂瀉7次

一名內地女網民在社交平台「小紅書」上發文，指近日父親的同事突然離世，心情複雜。她指，父親的同事年僅40多歲，是一名會計。據悉，他在幾天前的一個晚上突然腹瀉，「連續拉7次肚子」，他以為自己只是腸胃炎，翌日去醫院求醫時，照X光時發現他心肌梗塞，「心臟全都堵死了」。當時醫生指他呼吸薄弱，生還可能性不大，被送進深切治療部病房搶救。

醫生說只要4個小時內不發生血崩，人就能保住。

發病前毫無先兆 生前曾嘆生活忙碌

可惜男事主因為最初延誤救治時間，最終還是返魂乏術。其家人傷痛欲絕，指男事主沒有任何病史，平日亦無病無痛，突然肚瀉就以為自己是腸胃炎，沒想到普通症狀居然會成為奪命的關鍵原因。不過，其家屬亦提到男事主工作辛勞，不時在言談間透露自己工作忙碌，慨嘆生活很勞累，故此估計可能過勞是主要原因。

對於為何心肌梗塞會誘發腸胃不適，帖文下有不少網民留言，指這種情況不典型，但仍有機會發生，有時會伴隨嘔吐、出冷汗、頭痛等症狀出現，症狀如腸胃炎類同，容易讓患者混淆，延誤黃金治療時間。女網民亦補充，若頻繁腹瀉要主動求醫，亦切記要補充電解質，指「小病不容小覷」。

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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