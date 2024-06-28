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親子外遊｜空姐分享飛機3大揀靚位秘訣　打破1謬誤勸勿坐呢個位

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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空姐分享飛機3大揀靚位秘訣。

【親子遊/飛機位/最差飛機位/經濟艙/揀位秘訣】坐飛機，除了空中服務和乘客影響飛行體驗外，座位亦非常重要！早前有空服員接受訪問時，分享了3大揀座位秘訣，提醒1位置最蝕底！

空姐分享3大揀飛機位秘訣 提醒最差位置喺中間

雖然不少人為了慳錢，也會讓航空公司自行分配座位，不過仍有部份乘客為了坐得舒服，自費優先揀選座位，不過原來揀位也有秘訣。來自英國途易航空（TUI Airways）的Tara在接受訪問時，分享了3個揀選飛機座位的秘訣。

1.後面座位非是最好

很多人以為坐在飛機後方，就能得到較多的空間，坐得比較舒適，實際上這方法只有機組人員使用飛機中間的通道下機時，才會有用，否則此說法並不成立。

2.最差位置第11行

飛機第11行（中間位置）是所有座位中最差的位置，尤其是11A/F，原因是機上供應物品來到此位置時，有機會已經派完，因此Tara表示，如果想買飲品或食物，坐前或後的位的位置更理想。

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3.最佳位置為4C

機上最舒適的位座位其實是4C，於機內稍前位置，原因是4C雖靠近走廊，但不會過前，且離洗手間近，旁邊也不會有人排隊或暈到臭味。

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經濟艙3大最差座位

另外，以往也有空中服務員分享過乘搭經濟艙時，3大最差位置。

1.每排中間的座位

靠窗的座位可以欣賞風景，也有一面牆可以靠著休息，而近通道位置則可以方便出入，且有較多空間伸展雙腳，惟中間的座既看不到窗外風景，也沒有多餘的伸展空間，因此大家揀座位時應要避開此位置。

2.倒數第二排

雖然不少人喜歡坐後排位置，但當飛機遇上氣流時，機艙最後的位置受到的影響最大，加上座位靠近洗手間，容易被開閂門聲音影響休息，而且機尾位置有機會在最後才獲發食物和飲料。

另外，尾二排位置不及最後一排，擁有較多空間傾斜座椅，要顧及後面仍有乘客，變相即使同處於後排位置，但缺點卻是最多。

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3.第二排座位

由於首排位置的空間較大，可讓攜帶嬰兒的家長擺放BB搖盤，令到第二排乘客不但有機會沒有額外的伸展空間，還會一直聽到嬰兒哭鬧聲，因此第二排也是需要避開的位置。

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