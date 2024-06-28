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好人好事｜土生土長印度裔港人　4年自費派晚飯盼助無家者重覓工作

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 10 小時前

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【好人好事／無家者／善事／派飯】做善事幫到他人又令自己感到開心，何樂而不為？在香港土身土長的印度人Nick，於4年前創辦了一所慈善機構，每晚都會準備飯盒和生活物資，免費派給無家者和有需要人士。他更表示，每晚都會把全部時間投放在做善事上，只希望能夠用自己綿薄之力幫助他人。

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印度裔港人免費派飯做善事

近日HOY TV節目《一線搜查》訪問了一名樂於做善事、在香港土生土長的印度人Nick。Nick於4年前開辦了慈善組織「哈努曼慈善機構」，每日晚上都會聯同不同國籍的義工，包括印度、美國、韓國、南美等，到尖沙咀把飯盒和生活物資免費派給無家者，以及有需要人士，如清潔工和撿紙皮的長者。

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攝製隊當天晚上約6時45分到場，見到Nick和2名女兒，聯同幾位義工在其住所作最後準備，一箱箱物資和飯盒佔據了整個走廊和客廳。Nick受訪時表示，每天晚上都會有約5名義工幫手，大家會一起幫忙拖著樽裝水、麵包、飯盒等物資，去尖沙咀一帶派發給無家者和有需要人士，他坦言每日放工回家後就開始準備飯盒和其他物資，基本上把所有時間投放在機構上，目的只是希望能夠用自己綿薄之力幫助他人：

我一見到人哋食緊嘢，嗰個係我嘅時間，我好鍾意人哋食緊我飯，我見到佢哋等緊我，我一畀佢哋，佢哋好開心已經我好開心。邊個有需要，哈努曼慈善機構就喺嗰度。

Nick亦透露，自己總是餓著肚子去派飯，原因是他不希望自己吃飽，就可以舒舒服服地做善事，反而想更切身處地去體驗無家者的感受。

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露宿者故事深深感動義工

攝製隊亦訪問了當中一名義工Cristy，她表示自己已經幫忙派飯達3個月，逐漸感受到Nick所說的那份心情。她透露，當初聽到Nick說不是等露宿者走過來，而是要主動走過去接觸他們，有時又可以聽到露宿者分享他們的故事，令她深受感動和有所反思，

調番轉嚟諗，有幾多香港本土嘅人可以做到佢哋咁樣，差唔多4年都係每日自費去做義工。我哋住喺呢度，點樣回饋番我哋住緊嘅地方。

Nick表示，目前想找一個有足夠空間，類似中心的地方，讓露宿者可以坐下來看電視、飲茶、洗衫，甚至睡覺休息，再幫他們找工作，更實在地幫助他們。

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