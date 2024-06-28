馬航MH17｜馬航MH1710年前被導彈擊中墜毀 罹難機長兒子繼承父業遨遊天際

▲ 馬航MH17罹難機長之子從小立志當機師，承亡父遺願圓夢遨遊天際。

【馬航MH17/空難/朱仁隆/朱禹杭】馬航MH17航班10年前在烏克蘭東部上空被導彈擊中後墜毁，造成機上298人全數罹難。當年不幸罹難的MH17航班機長朱仁隆的長子朱禹杭，懷著亡父偉大遺志，終在2023年完成飛行旅程，遨遊天際。

10年後，朱禹杭再度接受馬來西亞《光明日報》採訪，道出當年立下的誓言，要完成父親未竟的事業，成為一名優秀的飛行員，如今兄弟倆也以實際行動，交出了答案。23歲的朱禹杭於亞航擔任機師，目前主要負責亞航航線，這也是父親朱仁隆早年飛行的航線。他表示每一次飛行都是對父親的致敬，雖然他已不在，但他的精神永長存，天空不只是藍天白雲，也承載著他的飛行夢，還有對父親的思念。

航空家庭下成長

罹難機長朱仁隆生前與前空姐妻子雷惠婷育有兩名兒子——長子朱禹杭及幼子朱征航，兩兄弟在耳濡目染下，立志跟隨父親的步伐，有朝一日能坐上飛機的駕駛艙。然而，MH17空難卻讓身為長子的朱禹杭「機長夢」動搖了。朱禹杭表示，曾經，他再也不想當一名機師，每當想起父親飛機出事後，讓他很害怕，他不能讓媽媽再經歷同樣的事情。

朱禹杭憶述，父親出事後，母親要獨自擔起所有責任，這也讓身為長子的他暗自立誓，必須要儘快長大，為了守護母親，他決定重拾那早已破碎的「機長夢」。儘管因疫情突然爆發而延誤了工作，他最終花了5年時間來實踐夢想。

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母親有一個夢想

曾在馬航任空姐逾10年的雷惠婷回憶，她在1997年首次邂逅丈夫，是在飛往墨爾本的航班上。2000年攜手步入婚姻的殿堂，直到懷孕後，雷惠婷提出辭呈專心在家成為丈夫背後的女人。

朱仁隆生前是一名好好先生，非常愛家，每逢學校假期，雷惠婷會帶著兩兄弟乘坐朱仁隆所駕駛的班機，一同在終點站度過短暫的旅程，享受天倫之樂。孩子從小就立志當機師，所以她常幻想，孩子長大後，父子同框飛行畫面，爸爸是機長，兒子坐在旁邊的副機長座位上，可惜這個夢想，永遠無法實現了。

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