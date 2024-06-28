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反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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《留黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（6月27日）播出的第4集內，劇情講述張振朗飾演的卧底阿賢偶遇偷金魚的學生妹陳樂怡（曾文心飾），原來阿怡不但父親早逝、母親（顏仟汶飾）是一名道友，在學校亦慘遭欺凌。阿賢眼見阿怡如此可憐遂決定向其伸出同情之手，展開微妙的「救贖」之旅。

救贖劇情甚感性，可是網民卻搞笑地放錯重點，其中一場振朗拯救險被車撞的曾文心的戲份，網友竟被振朗的靚手吸引：「手控們，過來看一下，雖然觀感有點尷尬，但是發現了他的手好看。雖然不算特別長，勝在乾淨骨節分明，掌面也寬。」

貼文一出即引爆共鳴，不少「同路人」留言：「在《靈戲逼人》第一集結尾也有他的手指喔！」、「人帥就好還要手特別好看」、「這個…愛了！」

反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛

有網友反而留意振朗隻手好靚。

反黑英雄丨北上央戲進修 

對於入行僅3年的曾文心（Michelle）來說，《反黑英雄》絕對是其升呢之作， Michelle透過第31期藝員訓練班入行，曾參與演出作品有《新聞女王》、《羅密歐與祝英台》、《飛常日誌》、《你好，我的大夫》等。

而Michelle曾於中央戲劇學院進修，更曾在北京國家大劇院演出過，回港後亦多次演出舞台劇，演出經驗豐富。Michelle受訪時坦言：「係我入行以嚟最多戲份嘅角色，覺得好激動、好感恩，好多謝公司同佳導畀呢個機會我。」她還預告會為這角色獻出多個人生第一次。

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反黑英雄丨被振朗眼神震懾

談到劇中與振朗有不少對手戲，Michelle大讚對方是很好的前輩，稱：「同佢第一次見面係喺化妝間，佢化緊妝時都仲睇緊一本關於演戲嘅書！佢真係好Nice，佢會同我分析每一場戲，每句對白背後有咩含意，應該用咩態度去演。」

她又謂，最難忘是被振朗的眼神震懾：「振朗演戲嘅眼神真係好細緻，佢喺一、兩秒之內可以變化出唔同嘅情感，仲要單靠眼神唔使對白，真係學到好多嘢。」

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反黑英雄​​​​​​​丨曾文心撞到瘀

另外，昨晚《反黑英雄》內，Michelle被同是新演員的李海銅和張天妮捉入殘廁虐打，有齊掌摑、扯頭髮、叉頸及推倒地上，畫面震撼，Michelle事後透露為求拍出好的效果，主動要求「真打」：「因為我哋幾個都比較新，唔係好識就住鏡頭打，而我哋都Friend，我就話不如真打。」

她又自爆因自己遴迍撞瘀了下巴和膝頭：「因為嗰場有好多跌低嘅戲，我跌到膝頭哥好多瘀傷，仲將個下巴撼到地下，搞到有個位腫到好似一粒鵪鶉蛋咁大。返到屋企之後，媽媽睇到啲傷痕好心痛，我知佢係想喊，但係佢冇喊，仲有幫我捽藥油。」

曾文心撞到下巴瘀。

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