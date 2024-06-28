張致恒一家丨張致恒一家六口遭業主趕走　雯雯：社工講過冇可能即時揾到屋畀我

▲ 雯雯自爆被業主迫遷！

張致恒（Steven）跟太太區燕雯（雯雯）不時於社交平台放負呻財困，可是問題永遠無限LOOP，日前雯雯自爆一家六口因欠租被業主趕走。

今午（6月27日）雯雯在限時動態留言，聲稱交了租依然被趕走，又說自己不想瞓街：「多謝真正關心嘅你們，交返幾千蚊，再交多兩個月，業主都要我地走。我一個人能力有限，出面亦冇可能有人租比我，自己知自己事，又唔係未試過全部人坐係街無地方瞓。」

張致恒一家丨疑欠租被業主趕走 雯雯黑底白字寫下兩個字令網民憂心

▲ （取自instagram）

雯雯：我已經好累

接著她聲稱自己撐不住：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友，所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔氣，而係人會明白冇路行。 成日話揾社工，社工講過冇可能即時揾到屋比（畀）我！ 需要時間！ 我啲狗老，我係唔會放棄！ 真正關心嘅多謝你們！ 其他不是真心亦不用再多說了，我已經好累。」

在此之前，面對喪犬之痛的雯雯曾發文寫道︰「我撐咗咁多個月，好攰，肥妹都走埋，依家真真正正發生，我亦冇力再撐，既然個天要咁發生，唯有接受。」

之後，她在限時動態發出黑底白字，寫上「再見」2字的新帖，令部份網民憂心。

張致恒一家丨雯雯喪犬一度重拾心情搞聚會 之後又無限Loop放負：冇路行

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