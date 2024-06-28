  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張致恒一家丨張致恒一家六口遭業主趕走　雯雯：社工講過冇可能即時揾到屋畀我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 11 小時前

最後更新： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

雯雯自爆被業主迫遷！

張致恒（Steven）跟太太區燕雯（雯雯）不時於社交平台放負呻財困，可是問題永遠無限LOOP，日前雯雯自爆一家六口因欠租被業主趕走。

今午（6月27日）雯雯在限時動態留言，聲稱交了租依然被趕走，又說自己不想瞓街：「多謝真正關心嘅你們，交返幾千蚊，再交多兩個月，業主都要我地走。我一個人能力有限，出面亦冇可能有人租比我，自己知自己事，又唔係未試過全部人坐係街無地方瞓。」

張致恒一家丨疑欠租被業主趕走　雯雯黑底白字寫下兩個字令網民憂心

（取自instagram）

雯雯：我已經好累

接著她聲稱自己撐不住：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友，所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔氣，而係人會明白冇路行。 成日話揾社工，社工講過冇可能即時揾到屋比（畀）我！ 需要時間！ 我啲狗老，我係唔會放棄！ 真正關心嘅多謝你們！ 其他不是真心亦不用再多說了，我已經好累。」

在此之前，面對喪犬之痛的雯雯曾發文寫道︰「我撐咗咁多個月，好攰，肥妹都走埋，依家真真正正發生，我亦冇力再撐，既然個天要咁發生，唯有接受。」

之後，她在限時動態發出黑底白字，寫上「再見」2字的新帖，令部份網民憂心。

張致恒一家丨雯雯喪犬一度重拾心情搞聚會　之後又無限Loop放負：冇路行

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
10:16 2024/06/20
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲
19:15 2024/06/21
張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲
張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世　雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！
13:22 2024/06/25
張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世　雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！

你可能感興趣

張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
10:16 2024/06/20
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲
19:15 2024/06/21
張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲
張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世　雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！
13:22 2024/06/25
張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世　雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！
張致恒 娛樂人物職業 歌手 KOL 娛樂行業 網絡熱話

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞